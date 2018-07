Jaguar werkt samen met Plugsurfing

17 juli 2018 | Jaguar Land Rover heeft voor bepaalde markten in Europa een partnerschap gesloten met Plugsurfing (Europa's grootste oplaadnetwerk) voor het bieden van premium oplaaddiensten voor zijn elektrisch aangedreven modellen.

Berijders van de volledig elektrische I-PACE, de sportieve SUV van Jaguar, krijgen gratis toegang tot de Jaguar Public Charging-app en berijders van de Range Rover of Range Rover Sport plug-inhybrides (PHEV) kunnen de Land Rover Public Charging-app gratis downloaden. Met beide apps zijn eenvoudig de 70.000 laadpunten van het netwerk van Plugsurfing te vinden. Klanten ontvangen ook een universele oplaadkaart waarmee ze de meeste oplaadstations overal in Europa kunnen gebruiken.

Met de apps kunnen berijders van elektrisch aangedreven Jaguars en Land Rovers zien of een laadpunt beschikbaar is. Ze kunnen voordat ze het laadpunt bereiken al kiezen voor snelladen. Bij een 'onaangekondigd' bezoek is alleen op normale snelheid laden mogelijk.

Jacob van Zonneveld, CEO van Plugsurfing: "Iedereen die naar een elektrische auto overstapt, vraagt natuurlijk 'waar kan ik mijn auto opladen?' Met het partnerschap met Jaguar Land Rover halen we een belangrijke drempel weg die mensen ervan weerhoudt over te stappen naar een elektrische auto. We weten dat een andere drempel de beschikbaarheid van laadinfrastructuur is. Plugsurfing gebruikt zijn invloed om het beleid op het gebied van infrastructuur te stimuleren om het aantal oplaadpunten in heel Europa uit te breiden voor berijders van Jaguars en Land Rovers."

Er is keuze uit twee pakketten: een vast maandelijks tarief en Pay As You Go. Beide pakketten, waarbij de universele oplaadsleutel en de downloadinformatie over de app is inbegrepen, zijn verkrijgbaar via het dealernetwerk van Jaguar en Land Rover. Vanaf 2020 zijn alle nieuwe modellen van Jaguar Land Rover voorzien van elektrische aandrijving. Het gamma omvat volledig elektrische, plug-inhybride en mild hybride auto's, zodat klanten extra veel keuze hebben.