Jaguar verlengt garantie tot 5 jaar

Gedurende vijf jaar, met een maximum van 150.000 kilometer, zal Jaguar productiefouten volledig gratis verhelpen (onderdelen en arbeid) door defecte onderdelen te herstellen of vervangen, al naargelang de garantievoorschriften. Bovendien wordt elke Jaguar standaard geleverd met vijf jaar InControl Remote, dat de pechhulp optimaliseert en automatische noodoproepen mogelijk maakt. Bovendien kan de eigenaar met InControl Remote vanaf overal ter wereld communiceren met zijn Jaguar.

Jaguar verwacht bovendien dat de nieuwe vijfjarige garantie een positieve invloed zal hebben op de restwaarden van alle modellen. Ook dat is goed nieuws voor klanten, aangezien de hogere restwaarde zich uiteindelijk vertaalt in een lagere bijbetaling voor een nieuwe auto of in lagere maandelijkse leasetarieven.

Daarnaast zijn Jaguar rijders met voortgezet onderhoud bij een officiлle dealer ervan verzekerd dat de auto exact volgens de fabrieksvoorschriften wordt onderhouden, dat alleen originele Jaguar onderdelen worden toegepast en dat alleen deskundige, door Jaguar getrainde technici aan de auto werken.