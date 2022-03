Jaguar toont Vision Gran Turismo Roadster

14 maart 2022 | Jaguar presenteert zijn derde volledig elektrische virtuele sportauto: de Jaguar Vision Gran Turismo Roadster. De auto volgt op het succes van de eerdere Jaguar Vision Gran Turismo Coupe en de extreme Vision Gran Turismo SV langeafstandsracer. De nieuwe volledig elektrische sportauto is beschikbaar in het spel Gran Turismo 7. De Jaguar Vision Gran Turismo Roadster is een virtuele versie van een volledig elektrische eenzitter, die de in de autosport bewezen aandrijving van de Coupe combineert met een strakke, sculpturale vorm die doet denken aan de tijdloze Jaguar D-type.

De Roadster is ontworpen om spelers van het spel te laten genieten van de pure rijbeleving in een open cockpit. Het is een interpretatie van een raceauto met drie elektromotoren, waarvoor de kennis is toegepast van het Jaguar Racing Formula E team. Met een motor op de vooras en twee op de achteras bedraagt het systeemvermogen 750 kW (1.020 pk) en het direct beschikbare koppel 1.200 Nm. De spelers kunnen dit zelf ervaren wanneer ze vanaf de start accelereren naar de topsnelheid van meer dan 320 km/h.

De vloeiende oppervlakken, lijnen en proporties van de eerste twee Jaguar Vision Gran Turismo modellen zijn direct herkenbaar, maar in plaats van een dak heeft de Roadster een aerodynamische voorruit. De vin achter de cockpit is een moderne interpretatie van de vin die onlosmakelijk is verbonden met de drievoudig Le Mans winnende D-type. De vin is aerodynamisch geoptimaliseerd met behulp van de nieuwste rekenprogramma's en zorgt ook op zeer hoge snelheden voor meer stabiliteit en toch een minimale extra luchtweerstand.

De vin bevat ook een van de mooiste details van de Roadster. Met het Jaguar monogram-patroon is de vorm van de Union Jack in de vin geлtst, subtiel verlicht door LED's. Dit thema wordt voortgezet met handgemaakte lederen riemen op de voorspatborden en de iconische ronde verlichting in de grille.

Het op de bestuurder gerichte interieur van de Jaguar Vision Gran Turismo Roadster combineert lichtgewicht, luxueuze materialen en afwerking met uitvoerige details. Met ongehinderd uitzicht op de gracieuze lange motorkap gaan de gamers vanuit de open cockpit volledig op in de actie.

Goed is te zien dat de lichte, stijve monocoque van de Roadster is vervaardigd van koolstofvezel composieten en aluminium legeringen. Het lithium-ion accupakket is zo laag mogelijk in de auto geplaatst. Dit draagt daarmee bij aan het lage zwaartepunt en de bijna 50:50 gewichtsverdeling, die beide zo belangrijk zijn voor de rijeigenschappen. Spelers kunnen de rijbeleving zelf finetunen met behulp van verschillende nieuwe functies die Polyphony Digital heeft ontwikkeld voor Gran Turismo 7.

Behalve de nieuwe Roadster, is voor het eerst ook de Jaguar Vision Gran Turismo SV beschikbaar in het spel. De SV werd in december 2020 onthuld en was toen al voorbestemd voor introductie in Gran Turismo 7. Deze volledig elektrische virtuele langeafstandsracer is eveneens ontworpen door Jaguar en ontwikkeld door Jaguar SV. Vier elektromotoren, ontwikkeld door Jaguar Racing, leveren 1.400 kW (1.903 pk), waardoor de GT SV van 0-60 mph accelereert in slechts 1,65 seconde. De topsnelheid ligt op 410 km/h.

Met de Jaguar Vision Gran Turismo Roadster, Vision Gran Turismo Coupe en Vision Gran Turismo SV zijn er nu in totaal drie Jaguar raceauto's beschikbaar in het computerspel Gran Turismo 7.

