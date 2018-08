Jaguar test slimme pods

28 augustus 2018 | Jaguar Land Rover heeft intelligente autonome voertuigen (pods) voorzien van 'virtuele ogen' om het vertrouwen van mensen in zelfrijdende voertuigen te begrijpen en onderzoeken. Uit onderzoek blijkt dat 63% van de voetgangers en fietsers zich zorgen maakt over hun veiligheid als ze de weg moeten oversteken in de toekomst.

De vriendelijk ogende 'eye pods' hebben een belangrijke functie: uitzoeken hoeveel informatie zelfrijdende auto's in de toekomst moeten delen met voetgangers om deze kwetsbare weggebruikers te laten vertrouwen in de technologie.

Als onderdeel van dit project heeft Jaguar Land Rover een groep van cognitieve psychologen aangesteld om beter te begrijpen hoe voertuiggedrag het vertrouwen van de mens in nieuwe technologie kan beïnvloeden. De testwerkzaamheden maken onderdeel uit van het door de overheid ondersteunde UK Autodrive-project.

De intelligente pods rijden autonoom op een speciaal aangelegd straatdeel in Coventry en analyseren tegelijkertijd het gedrag van voetgangers als die wachten om over te steken. De 'ogen' van de pods zijn ontwikkeld door een team van engineers van de Future Mobility-divisie van Jaguar Land Rover. De pods zoeken de voetganger op, lijken er direct naar te 'kijken', en maken aan weggebruikers duidelijk dat het de voetgangers heeft geïdentificeerd, waarna de pods zich voorbereiden op een eventuele uitwijkmanoeuvre.

Engineers leggen het vertrouwensniveau in de persoon vast vóór- en nadat de pod 'oogcontact' maakt om uit te zoeken of een pod voldoende vertrouwen geeft om mensen over te halen om te stoppen. Voorgaande studies tonen aan dat ongeveer 63% van de voetgangers en fietsers aangeeft zich minder veilig te voelen als ze de weg moeten delen met zelfrijdende voertuigen.

Veiligheid blijft topprioriteit bij alle investeringen van Jaguar Land Rover in zelfrijdende technologie en in het streven naar het verkrijgen van een toonaangevende positie in autonome, verbonden, elektrische en gedeelde mobiliteit. De proef ligt in lijn met de doelstellingen op lange termijn: auto's veiliger maken, mensen meer kostbare tijd geven en mobiliteit verbeteren voor iedereen.

De tests maken deel uit van een grotere studie naar hoe toekomstige, verbonden en autonome voertuigen menselijke gedragskenmerken en reacties tijdens het rijden kunnen kopiëren. Meer dan vijfhonderd testonderwerpen zijn onderzocht met de zelfrijdende pods, ontworpen door UK Autodrive partner Aurrigo.