Jaguar stapt in Tucana-project

26 januari 2021 | Jaguar Land Rover bereidt zich voor op toekomstige elektrische auto's door samen met academische en industriƫle partners onderzoek te doen naar geavanceerde lichtgewicht composietmaterialen. Deze moeten zorgen voor een grotere actieradius, betere prestaties en een dynamischer rijgedrag.

Het Tucana-project is een vierjarig programma dat het Verenigd Koninkrijk wereldleider moet maken op het gebied van emissiearme technologie. Het doel is tussen 2023 en 2032 4,5 miljoen ton CO2 te besparen door het gebruik van elektrische voertuigen te versterken. Ook worden voertuigen lichter gemaakt, waarmee de uitstoot en het energieverbruik van geëlektrificeerde aandrijflijnen omlaag gaan.

Het onderzoek stelt Jaguar Land Rover in staat om lichtgewicht voertuigen en aandrijfstructuren te ontwikkelen. Zo worden aluminium en staal vervangen door veel lichtere en sterkere materialen. Jaguar Land Rover wil met de nieuwe materialen de stijfheid van carrosserieën met 30 procent vergroten, het gewicht met gemiddeld 35 kg laten afnemen en de veiligheidsstructuur verfijnen. Het vizier is daarbij met name gericht op de toepassing van specifieke composietmaterialen zoals koolstofvezel. Het afgenomen voertuiggewicht maakt het mogelijk om grotere batterijen te plaatsen. Dit zorgt voor een grotere actieradius zonder extra CO2-uitstoot. Jaguar Land Rover verwacht voor 2022 een vloot testvoertuigen klaar te hebben.

Het Tucana-consortium wordt geleid door Jaguar Land Rover en brengt vooraanstaande academische en industriële partners samen. Dat zijn onder meer de Warwick Manufacturing Group (WMG), Expert Tooling & Automation, Broetje-Automation UK, Toray International UK, CCP Gransden en The Centre for Modelling & Simulation (CFMS).

De voortdurende elektrificatie van Jaguar en Land Rover modellen is onderdeel van de inzet om samenlevingen veiliger en gezonder te maken met innovatieve technologie. Jaguar heeft de elektrificatie van de PACE-familie afgerond met de introductie van de P300e plug-in hybride aandrijflijn voor de nieuwe Jaguar E-PACE en de P400e voor de Jaguar F-PACE. Dit als aanvulling op de volledig elektrische JAGUAR I-PACE. Tegelijkertijd is de nieuwe Range Rover Velar nu ook leverbaar met de P400e aandrijflijn, waarmee de gehele Range Rover-familie is voorzien van hybride mogelijkheden.

