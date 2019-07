Elektrificatie Jaguar Land Rover in stroomversnelling

5 juli 2019 | Jaguar Land Rover kondigt aan dat het geƫlektrificeerde modellen in het Britse Castle Bromwich gaat produceren. Dit is de volgende stap in de elektrificatiestrategie van het bedrijf. Vanaf 2020 komt er van elk model een geƫlektrificeerde variant op de markt.

Deze zomer wordt Castle Bromwich van nieuwe productietechnologie voorzien. Daarmee bereidt de fabriek zich voor op de productie van het nieuwe MLA-platform (Modular Longitudinal Architecture (MLA) dat geschikt is voor zowel benzine- als diesel- en elektrische aandrijving. Met dit besluit redt Jaguar Land Rover duizenden banen in het Verenigd Koninkrijk.

Jaguar Land Rover maakte het nieuws aan de medewerkers van Castle Bromwich bekend toen de productie van de huidige generatie Jaguar XJ stopte. De nieuwe generatie Jaguar XJ is het eerste volledig elektrische model dat in Castle Bromwich geproduceerd wordt. De nieuwe generatie bouwt voort op de rijke historie, stijl en elegantie van de XJ en wordt ontwikkeld door hetzelfde team dat verantwoordelijk was voor de Jaguar I-PACE.

In januari 2019 liet Jaguar Land Rover al weten dat het elektrische aandrijflijnen en batterijpakketten in de Midlands-regio gaat produceren. Ook wordt geïnvesteerd in nieuwe en bestaande productiefaciliteiten. In 2020 opent het nieuwe Battery Assembly Centre in Hams Hall, de meest geavanceerde productiefaciliteit in het Verenigd Koninkrijk met een capaciteit van 150.000 units per jaar. Samen met het Wolverhampton Engine Manufacturing Centre (EMC) is het Battery Assembly Centre verantwoordelijk voor de productie van geëlektrificeerde modellen van Jaguar en Land Rover.