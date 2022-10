Jaguar onthult C-TYPE

Jaguar onthult de eerste twee C-type Continuation-auto's bijna zeventig jaar nadat de C-type, als eerste auto uitgerust met schijfremmen, de ultieme sportauto voor op het circuit was. In 1953 domineerde de auto bovendien de 24-uursrace van Le Mans. Dat jaar verschenen vier C-types aan de start van 'Le Mans' en de auto's eindigden als eerste, tweede, vierde en negende. De winnende equipe, Tony Rolt en Duncan Hamilton, legde ruim 4.020 kilometer af met een gemiddelde snelheid van 170 km/h. Daarmee verbeterden ze het oude record en werden ze de eerste winnaars die een gemiddelde snelheid van meer dan 100 mph (161 km/h) lieten noteren.

Elke C-type Continuation '70-Edition' wordt uitgevoerd in een historisch verantwoorde kleur en voorzien van handgemaakte en geëmailleerde zilveren badges, specifiek stiksel en borduursel, en een geschilderd startnummer 70 op een ronde witte ondergrond.

Het eerste exemplaar van deze speciale versie is uitgevoerd in de unieke kleur Verbier Silver met Cranberry Red lederen interieur; deze eenmalige combinatie is geïnspireerd door het platina jubileum van de C-type. Het tweede exemplaar is als eerbewijs aan de C-type XKC051, die 'Le Mans' in 1953 won, uitgevoerd in de racekleuren van het fabrieksteam: British Racing Green met een interieur in Suede Green leder. Het '70-Edition'-logo is geïnspireerd door de vormen van de C-type, die is ontworpen door Malcolm Sayer, Jaguar's designer die ook verantwoordelijk was voor het ontwerp van de D-type en de E-type.

Elke C-type Continuation '70-Edition' wordt voorzien van een plaquette op het dashboard. De plaquette is door Jaguar partner Deakin & Francis gemaakt van een originele brandstoftank van de C-type uit 1953. Dit juweliershuis is opgericht in 1786 en is met zijn ruim 230-jarige historie de oudste zelf producerende juwelier van Engeland.

Alle exemplaren van de C-type Continuation, inclusief de '70-Edition', worden met de hand vervaardigd in de fabriek van Jaguar Classic Works in Coventry (VK), volgens de specificaties van de C-types die Jaguar in 1953 inzette voor de autosport. Onder de aluminium carrosserie drijft een 3.4 liter zescilinder-lijnmotor de auto aan. Het vergt negen maanden tijd om zo'n 164 kW (220 bhp) sterke motor, inclusief volledig gereconditioneerde Weber 40DCO3-carburateurs, te bouwen.

Jaguar Classic heeft bijgedragen aan het tot leven brengen van het erfgoed van Jaguar, door middel van uitgebreid onderzoek, technische kennis en modern gereedschap, inclusief geavanceerd CAD-design. Elke C-type Continuation wordt met de hand gebouwd, met toepassing van de constructiemethoden en -technieken van destijds om ervoor te zorgen dat de in een zeer kleine oplage geproduceerde auto's volledig trouw zijn aan het origineel.

Alle C-type Continuations zijn goedgekeurd door de FIA en daarmee kunnen ze worden ingeschreven voor bepaalde FIA Historic-races. Daartoe behoort onder meer de Jaguar Classic Challenge, die plaatsvindt op diverse circuits, inclusief Le Mans en Silverstone.