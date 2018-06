Jaguar Land Rover test connected car

29 juni 2018 | Jaguar Land Rover test slimme, connected auto's op wegen in het Verenigd Koninkrijk ter voorbereiding op de komst van zelfrijdende auto's. De tests op de openbare weg zijn onderdeel van het 7,1 miljoen pond kostende UK-CITE Project, gericht op de ontwikkeling van volledig verbonden infrastructuur voor zelfrijdende auto's.

Ongeveer 65 kilometer van de M40, M42, A45 en A46 gaan profiteren van 's werelds eerste combinatie van draadloze technologieën (3/4G mobiele netwerken, wifi, glasvezelnetwerken en DSRC, een afkorting voor Dedicated Short-Range Communications), zodat voertuigen altijd met elkaar en met de infrastructuur verbonden kunnen zijn. Het UK-CITE Project maakt het mogelijk verschillende communicatietechnieken op (zeer) hoge snelheden te testen. Het gaat daarbij om het uitwisselen van informatie tussen voertuigen en de infrastructuur, inclusief stoplichten en matrixborden.

De informatie die nu op matrixborden verschijnt, kan in de toekomst bijvoorbeeld direct op het dashboard van de auto worden getoond. En behalve het informeren van bestuurders kunnen op deze wijze ook autonome voertuigen worden geïnformeerd over eventuele gevaren of veranderde verkeerssituaties, zodat het voertuig daarop kan anticiperen. Deze communicatietechnologie, de zogenoemde 'Over the Horizon'-waarschuwingssystemen, wordt uitvoerig door Jaguar Land Rover getest.

Auto's met elkaar en de omgeving verbinden, beter bekend als 'vehicle-to-vehicle' en 'vehicle-to-infrastructure'-technologie, is volgens Jaguar een essentiële volgende stap om zelfrijdende auto's veilig en op grote schaal te kunnen introduceren. De nieuwste connectiviteitstechnologieën zijn een aanvulling op andere sensoren van het voertuig en breiden de mogelijkheden van het voertuig uit om verder te zien dan alleen de weg en te communiceren met andere voertuigen, de infrastructuur, voetgangers en het netwerk. Een voorbeeld: een bericht dat een nog niet zichtbare auto verderop op de weg afremt, kan een ongeval met de achteropkomende auto voorkomen. Het systeem functioneert zowel in manuele als autonome rijmodus en verbetert zo de verkeersveiligheid op alle niveaus van autonomie (Level 1 tot 5).

Jaguar Land Rover test diverse intelligente connectiviteitsvoorzieningen, zoals Emergency Electronic Brake Light Warning (EEBL), Emergency Vehicle Warning (EVW), In-Vehicle Signage (IVS) met Roadworks Warning (RWW) en Traffic Condition Warning (TCW).

UK CITE is slechts één van de connected en autonome projecten die Jaguar Land Rover helpen om klanten in de toekomst meer voorzieningen te kunnen aanbieden zonder afbreuk te doen aan veilig rijplezier. Het project maakt deel uit van de visie van het bedrijf om connectiviteit te gebruiken om de zelfrijdende auto in het grootste scala van real-life, on- en off-road, rijomstandigheden levensvatbaar te maken. UK CITE duurt naar verwachting ongeveer dertig maanden.