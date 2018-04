Jaguar

Jaguar Land Rover is partner van James Bond-experience

10 april 2018 | Jaguar Land Rover is een driejarige samenwerking aangegaan met 007 ELEMENTS: een interactief experience centre dat in het teken staat van James Bond. 007 ELEMENTS is gevestigd in het Oostenrijkse Sölden, in een bijzonder gebouw op de top van de Gaislachkogl, op 3.050 meter hoogte, naast restaurant Ice Q dat in de film Spectre gebruikt werd als de 'Hoffler Klinik'.