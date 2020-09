Jaguar

Jaguar Land rover gebruikt plastic afval

29 september 2020 | Jaguar Land Rover streeft ernaar een ruimere keuze aan verantwoord geproduceerde materialen in zijn modellen aan te bieden met hetzelfde luxe gevoel, maar met een kleinere impact op het milieu. Een voorbeeld in die zoektocht is de introductie van ECONYL-nylon, dat zijn weg vindt in de interieurs van toekomstige modellen van Jaguar en Land Rover. Het duurzame materiaal is gemaakt van onder meer plastic afval uit de oceaan.

