Jaguar kijkt door blinde bocht

20 april 2018 | Jaguar Land Rover zet nieuwe stappen bij het ontwikkelen van betere en vooral veiligere autonoom rijdende auto's. Voertuigen die sneller en vroeger kunnen anticiperen op onverwachte verkeerssituaties, doordat zij door obstakels of een blinde bocht kunnen 'kijken', moeten de zelfrijdende auto dichterbij brengen.

De Britse autoproducent neemt de leiding in het zogenaamde AutopleX project, waarvoor omgerekend bijna 5,4 miljoen euro is uitgetrokken. Het onderzoek richt zich op connectiviteit en live mapping: het koppelen van data van zelfrijdende voertuigen en actuele verkeers- en wegeninformatie. Daarmee moeten autonome auto's effectiever kunnen inspelen op andere weggebruikers en obstakels die zich buiten het blikveld van camera- of radarsystemen bevinden. Zodat de voertuigen straks in staat zijn om complexe situaties, zoals op rotondes, aan te kunnen.

Jaguar Land Rover is al volop bezig met het ontwikkelen van technologie voor volledig of gedeeltelijk autonoom rijdende auto's, maar wel zo dat bestuurders de keuze hebben tussen zelf rijden of zich laten rijden. De autoproducent beoogt het vertrouwen in de zelfrijdende auto te vergroten bij dagelijks gebruik, zowel op de weg als offroad en onder alle weersomstandigheden.

Bij AutopleX wordt de benodigde technologie ontwikkeld met simulatie en met testen op de openbare weg, zowel op snelwegen als in de stad, in de omgeving van de West Midlands. Het project wordt mede gedragen door Highways England, INRIX, Ricardo, Siemens, Transport for West Midlands en WMG van de University of Warwick.