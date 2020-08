Jaguar Land Rover gebruikt meer gerecycled aluminium

21 augustus 2020 | Jaguar Land Rover demonstreert een recyclingproces waarbij het gebruik van aluminiumafval uit blikjes, flessendoppen en autowrakken de CO2-uitstoot van de aluminiumproductie met 26% kan reduceren.

Ingenieurs van Jaguar Land Rover zijn er in geslaagd om een aluminiumlegering te ontwikkelen die van vergelijkbare kwaliteit is ten opzichte van het aluminium dat momenteel in de voertuigen van Jaguar Land Rover wordt toegepast. Daarbij werd gerecycled aluminium uit blikjes, flessendoppen en autowrakken vermengd met een kleinere hoeveelheid primair aluminium.

Aluminium is een van de meest gerecyclede materialen ter wereld en kan herhaaldelijk worden omgesmolten en hervormd zonder aan kwaliteit in te boeten. Bijna 75% van al het aluminium dat in de Verenigde Staten en de Europese Unie is geproduceerd, wordt nog steeds gebruikt. Gerecycled aluminium wordt echter maar nauwelijks gebruikt voor hoogwaardige toepassingen in de automobielindustrie, terwijl bij de productie hiervan ongeveer 90% minder energie verbruikt wordt dan bij de productie van de grondstoffen voor nieuw aluminium (volgens The Aluminium Association).

Door meer aluminium terug te winnen, daalt de behoefte aan nieuw aluminium bij de productie van voertuigen. Analyse van Jaguar Land Rover toont aan dat dankzij dit recyclingproces de CO2-uitstoot van de aluminiumproductie tot 26% gereduceerd kan worden. Deze verdere ontwikkeling van aluminiumrecycling maakt deel uit van het REALITY-project; een belangrijk onderdeel van de 'Destination Zero'-missie van Jaguar Land Rover om CO2-emissies terug te dringen.

