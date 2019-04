Jaguar gebruikt aluminium opnieuw

2 april 2019 | Jaguar Land Rover begint aan de nieuwe fase van zijn circulaire strategie met de implementatie van een eigen recyclingtechnologie. Hiermee wordt het aluminium van afgedankte auto's hergebruikt voor de productie van nieuwe modellen. Het REALITY-project streeft ernaar om het aluminium van bestaande voertuigen van Jaguar en Land Rover te recyclen tot nieuwe, hoogwaardige aluminium onderdelen voor de productie van nieuwe modellen.

Het recyclingproces wordt op dit moment getest bij pre-productiemodellen van de Jaguar I-PACE, waarvan het lithium-ion batterijpakket verwijderd is. De batterij wordt hergebruikt in een nader te bepalen toepassing. De rest van de I-PACE wordt met behulp van sensoren van Axion gesorteerd op materiaalsoort, waarna het aluminium gesmolten en opnieuw gevormd wordt.

Als REALITY volledig operatief is, moet de CO2-uitstoot van het productieproces zoveel mogelijk teruggedrongen worden. Jaguar Land Rover ernaar om zo min mogelijk nieuw aluminium te gebruiken bij de productie van auto's. De fabrikant heeft zijn mondiale CO2-uitstoot al met 46% weten te verlagen en naar verdere reductie.

Het project, dat ondersteund wordt door Innovate UK, helpt Jaguar Land Rover bij het uitbreiden van het circulaire productieproces. Tussen september 2013 en januari 2019 is al 300.000 ton gerecycled aluminium gebruikt voor modellen met de kenmerkende aluminium architectuur, waaronder de nieuwe Jaguar XE.

De Jaguar XE was in 2014 de eerste auto met carrosseriedelen bestaande uit de aluminiumlegering RC5754, dat 75% gerecycled aluminium bevat. De helft van de XE-carrosserie bestaat uit aluminiumlegeringen die voor een groot deel uit gerecycled aluminium bestaan. Dat is mede mogelijk gemaakt door de circulaire productielijnen in de Britse en Slovaakse productiefaciliteiten.

Als onderdeel van de ACES-strategie (Autonomous, Connected, Electrified en Shared) kan Jaguar Land Rover dankzij het REALITY-project beginnen met het recyclen van een groot aantal oude modellen. De auto's worden snel verzameld, ontmanteld en gerecycled, waarna het gerecyclede materiaal eenvoudig is toe te passen in het bestaande productieproces.

Jaguar Land Rover gebruikt 180.000 ton aluminium per jaar, ofwel een klein percentage van de 80 miljoen ton die jaarlijks wereldwijd geproduceerd wordt. Het is een van de meest gerecyclede producten ter wereld en 75% van het ooit geproduceerde aluminium wordt nog steeds gebruikt.

Het gerecyclede aluminium wordt tot het uiterste getest door wetenschappers van de Brunel University. Zij testen het materiaal op sterkte en puurheid om te controleren of het voldoet aan de kwaliteitseisen van Jaguar Land Rover.