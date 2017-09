Jaguar Future-TYPE kijkt naar 2040

7 september 2017 | De Jaguar FUTURE-TYPE is een studiemodel van een premium auto voor toekomstige mobiliteit. Het elektrisch aangedreven concept past in een wereld van autonoom rijden, volledige connectiviteit en auto delen. De kern van dit concept is het eerste intelligente en volledig met internet verbonden stuurwiel. Dat is Sayer genoemd; naar de designer van de E-type. Sayer is het eerste stuurwiel met spraakgestuurde Artificial Intelligence (AI), dat honderden taken kan uitvoeren.

Het stuurwiel kan de auto oproepen en aansturen, muziek afspelen, een tafeltje in een restaurant boeken en het houdt zelfs de voorraad in de koelkast thuis in de gaten. Via lidmaatschap van onze on-demand serviceclub is te kiezen voor ofwel het bezit van een auto, ofwel voor het delen van een auto met anderen, waarbij de gebruiker alleen het stuurwiel in eigendom heeft.

Een vergadering de volgende dag om 8:00 uur op twee uur rijden van huis? Meld het aan Sayer. Die zorgt ervoor dat de auto de volgende ochtend autonoom op tijd voor de deur staat. Het stuurwiel geeft de bestuurder zelfs advies op welke delen van de route zelf sturen aantrekkelijk kan zijn. Sayer is het hart van een geavanceerd HMI-systeem, dat tijdens de rit online is verbonden, of desgewenst juist niet zodat de bestuurder kan genieten van zelf rijden. De eigenaar van het stuur kan informatie opvragen van thuis, familie, vriendenkring en werk. Alles is mogelijk, van verbonden zijn met iedereen en alles of slechts met een aantal geselecteerde bronnen.

In de connected wereld van morgen kan het zijn dat diverse mensen op afroep gebruikmaken van elektrische FUTURE-TYPEs, die opgeladen voor hen klaarstaan. Om de kinderen naar school te brengen kun je dan een FUTURE-TYPE bestellen met een 2+1 social seating-opstelling, zodat je face-to-face kunt kletsen met de kinderen terwijl de auto zelfstandig rijdt volgens de efficiëntste en kortste route.

The FUTURE-TYPE communiceert ook met andere auto's en ze kunnen van elkaars rijtechnologie gebruikmaken. Daarmee is een kleinere afstand tussen auto's mogelijk en kan het wisselen van rijstrook en het rijden over kruisingen veiliger en efficiënter plaatsvinden. De wegcapaciteit wordt daarmee beter benut en aanrijdingen worden voorkomen. Terwijl de smalle bouw van de FUTURE-TYPE betekent dat hij minder ruimte inneemt op de weg en in een parkeergarage.

De bestuurder kan de FUTURE-TYPE autonoom laten rijden in druk verkeer of als hij wat werk wil doen of een film wil bekijken. Voor het geval de rijder echter wil genieten van zelf rijden, dan neemt hij eenvoudigweg het stuurwiel ter hand. Het is een tweeledige benadering: autonoom rijden of zelf sturen met assistentie van geavanceerde technologieën die ingrijpen in risicovolle situaties om de veiligheid te garanderen.