Jaguar en BMW werken samen aan elektromotoren

6 juni 2019 | Jaguar Land Rover en BMW Group slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van een volgende generatie Electric Drive Units (EDU's). Het doel is om toekomstige elektrische aandrijftechniek naar een hoger niveau te brengen en daarmee ook de grootschalige uitrol van ACES-voertuigen (Autonomous, Connected, Electric, Shared) te versnellen.

De strategische samenwerking is gebaseerd op de indrukwekkende expertise van Jaguar Land Rover en BMW Group op het gebied van elektrificatie. De toonaangevende technologische kwaliteiten van Jaguar Land Rover komen vooral tot uiting in de Jaguar I-PACE. BMW Group heeft veel kennis en ervaring met het ontwikkelen en produceren van elektrische aandrijftechniek in eigen huis sinds de lancering van het BMW i submerk in 2013.

Door intensief samen te werken, profiteren beide autoproducenten van meer efficiency door gezamenlijk onderzoek, ontwikkeling en productieplanning. Schaalvoordelen worden behaald dankzij de gezamenlijke inkoop in de gehele toeleveringsketen. De EDU's worden ontwikkeld door een team van Jaguar Land Rover- en BMW-experts in samenwerking met de twee merken, zodat het karakter van de EDU naadloos aansluit op dat van het betreffende model.

Jaguar Land Rover en BMW Group zullen de EDU's niet gezamenlijk, maar in hun eigen fabrieken produceren. Het Engine Manufacturing Center (EMC) van Jaguar Land Rover is gevestigd in Wolverhampton en is goed voor 1.600 arbeidsplaatsen. Het EMC is verantwoordelijk voor de wereldwijde productie van aandrijfsystemen van Jaguar Land Rover, waar zowel de Ingenium benzine- en dieselmotoren geproduceerd worden als de EDU's.