Jaguar bouwt elektrische E-type

7 september 2017 | Jaguar Land Rover presenteert een volledig elektrisch aangedreven Jaguar E-type op het Jaguar Land Rover Tech Fest, dat van 8 t/m 10 september voor het publiek geopend is. De auto, E-type Zero genaamd, is gerestaureerd en technisch gemoderniseerd in de Jaguar Land Rover Classic Works in Coventry, niet ver van de plaats waar de E-type oorspronkelijk werd gebouwd.

De Jaguar E-type Zero rijdt en oogt niet alleen als een klassieke E-type, hij levert ook uitstekende prestaties. Hij is zelfs sneller dan een originele E-type. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/uur vergt 5,5 seconden, ongeveer een seconde minder dan een originele E-type Series 1.

De E-type Zero, die te zien is op het Tech Fest, is een gerestaureerde E-type Series 1.5 Roadster. Zijn specificaties zijn volledig origineel, afgezien van de hypermoderne elektrische aandrijflijn en de aangepaste instrumenten en het dashboard, al zijn die geheel in stijl van het origineel uitgevoerd. Verder zijn LED-koplampen gemonteerd voor optimale efficiency. Natuurlijk zien ze eruit als de originele koplampen van de E-type.

Voor de E-type Zero is een speciale elektrische aandrijflijn ontwikkeld met een vermogen van 220 kW. Het lithium-ion-accupakket heeft dezelfde maten en hetzelfde gewicht als de zescilinder XK-motor die oorspronkelijk in de E-type was gemonteerd. De specialisten die de elektrische aandrijflijn voor de E-type Zero ontwikkelden, hebben ervoor gezorgd dat die precies past op de plaats van de originele motor. De elektromotor en de reductiebak liggen direct achter het accupakket, precies op de plaats van de oorspronkelijke transmissie van de E-type. Een nieuwe aandrijfas voert de aandrijfkrachten naar het originele differentieel en de eveneens originele eindoverbrenging. Het totale gewicht is 46 kilogram lager dan het gewicht van de originele Jaguar E-type Roadster.

Doordat de elektrische aandrijflijn bijna dezelfde afmetingen en hetzelfde gewicht heeft als de oorspronkelijke benzinemotor en transmissie, was het niet nodig de originele carrosseriestructuur van de E-type te wijzigen. De wielophanging en de remmen hoefden evenmin te worden aangepast, wat de ombouw van de auto en de homologatie ervan vereenvoudigde. De E-type Zero rijdt, stuurt, remt en voelt precies zoals een originele Jaguar E-type. Ook de gewichtsverdeling is ongewijzigd.

Jaguar produceerde de XK-motor van 1949 tot 1992 en monteerde de motor in vrijwel alle iconische modellen van het merk, zoals de E-type, de XK 120, de Mk II en de XJ6. De nieuwe elektrische aandrijflijn zou dus ook in elk van deze modellen kunnen worden ingebouwd.

De unieke aandrijflijn van de Jaguar E-type Zero is ontwikkeld door een specialist op het gebied van elektrische aandrijflijnen in nauwe samenwerking met ingenieurs van Jaguar Land Rover en volgens strikte instructies van Jaguar Land Rover Classic. Enige technologie en een aantal componenten van de Jaguar I-PACE zijn toegepast in de E-type Zero.