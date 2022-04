Jaguar F-PACE nu ook als 300 en 400

Op zoek naar een Jaguar F-Pace 2.0d Portfolio AWD automaat?

De 400 SPORT wordt aangedreven door de Ingenium 3,0-liter zescilinder-in-lijn MHEV-benzinemotor met 294 kW (400 pk) vermogen en 550 Nm koppel. Mede dankzij technologie waaronder de twin-scroll turbocharger die wordt ondersteund door een elektrische supercharger, continu variabele inlaatklepaansturing en directe brandstofinspuiting (250 bar) accelereert de 400 SPORT in 5,4 seconden van 0-100 km/h. De topsnelheid bedraagt 250 km/h.

Het MHEV-systeem maakt gebruik van een Belt Integrated Starter Generator in plaats van een conventionele dynamo om remenergie terug te winnen die anders verloren zou gaan. De teruggewonnen energie wordt opgeslagen in een 48V lithium-ion-batterij onder de bagageruimte en gebruikt om de brandstofmotor te ondersteunen tijdens accelereren. De MHEV-techniek zorgt ook voor een vloeiender, stiller en responsiever start/stop-systeem.

De Ingenium zescilinder dieselmotor met MHEV-techniek in de F-PACE 300 SPORT maakt gebruik van een common-railsysteem met 2.500 bar piëzo-injectoren en een serie-sequentieel turbosysteem met twee turbo's met variabele geometrie. Met een vermogen van 221 kW (300 pk) en 650 Nm koppel accelereert de 300 SPORT in 6,4 seconden van 0-100 km/h en bereikt hij een topsnelheid van 230 km/h. Het verbruik en de CO2-emissie bedragen gemiddeld 7,4 l/100 km en 194 g/km (WLTP).

Behalve deze zescilindermotoren is de Jaguar F-PACE ook leverbaar als 297 kW (404 pk) sterke P400e Plug-in Hybrid met een viercilinder benzinemotor, elektrische actieradius tot 53 km, CO2-emissie vanaf 49 g/km (WLTP) en acceleratie van 0-100 km/h in 5,3 seconden.

Verder is de F-PACE leverbaar met een 184 kW (250 pk) viercilinder Ingenium benzinemotor en dieselmotoren met 120 kW (163 pk) en 150 kW (204 pk). Ook deze diesels zijn voorzien van 48V mild hybrid-technologie voor extra efficiency. De topversie in de reeks is de F-PACE SVR met een V8 Supercharged benzinemotor, een vermogen van 405 kW (550 pk), 700 Nm koppel, een topsnelheid van 286 km/h en een acceleratie van 0-100 km/h in slechts 4,0 seconden.

Elke Jaguar F-PACE is standaard uitgerust met vierwielaandrijving en een achttraps automatische transmissies die is te bedienen met de Jaguar Drive Selector of de fraaie, metalen schakelpaddels voor extra betrokkenheid van de bestuurder.

De 21-inch Style 5105-velgen hebben een split-spoke design met vijf spaken en een Gloss Black afwerking en vormen een aanvulling op het Black Pack, het privacy glass en de Gloss Black roof rails. Klanten kunnen ook kiezen voor de optionele, gesmede 22-inch Style 1020-velgen die voor beide uitvoeringen beschikbaar zijn in Gloss Black met Satin Black inserts of in Gloss Silver met contrasterende inserts. Deze velgen zijn naar wens verkrijgbaar in combinatie met zelfdichtende all season-banden.

De uitvoeringen 400 SPORT en 300 SPORT zijn leverbaar met keuze uit alle carrosseriekleuren van de F-PACE, bestaande uit een unilak, zeven metallic kleuren en twee premium metallic kleuren: Carpathian Grey en Charente Grey.