Jaguar F-PACE aangepast voor modeljaar 2022

11 augustus 2021 | De Jaguar F-PACE is aangepast voor modeljaar 2021. Nieuwe, slimme functies verbeteren de luchtkwaliteit in het interieur, terwijl assistentiesystemen de bestuurder meer ondersteuning bieden. Tevens wordt de connectivity aan boord naar een hoger niveau getild met draadloze Apple CarPlay en Android Auto, die beide binnenkort beschikbaar zijn via een Software-Over-The-Air-update. De vernieuwde Jaguar F-PACE is per direct beschikbaar vanaf 74.213 euro.

Na de vorig jaar geïntroduceerde Cabin Air Ionisation en PM2.5-filtratiesystemen die allergenen, geurtjes en ultrafijne deeltjes uit de lucht filteren, is de Jaguar F-PACE nu uitgerust met het doorontwikkelde systeem Cabin Air Purification Plus met twee aanvullende functies die de luchtkwaliteit in het interieur verder verbeteren. Zo activeert Air Purge de climate control en de luchtcirculatie om de lucht in het interieur voorafgaande aan vertrek alvast te verversen. Deze functie werkt aan de hand van een vooraf ingestelde vertrektijd via het infotainmentsysteem of de Jaguar Remote App.

De functie Cabin CO2 Sensing controleert continu het CO2-niveau in het interieur van de auto. Zo kan bij langdurig gebruik van de recirculatiefunctie het CO2-gehalte in de cabine te hoog worden. Voor een optimaal zuurstofgehalte en verhoogd comfort wordt dan meer frisse lucht in het interieur toegelaten. Ook nieuw is de weergave op het infotainmentscherm van de hoeveelheid deeltjes in de lucht binnen en buiten het interieur.

Het Jaguar Pivi Pro infotainmentsysteem biedt meerdere geпntegreerde apps, waaronder Spotify en standaard Apple CarPlay en Android Auto. Om de connectivity eenvoudiger en gemakkelijker te maken, zijn smartphones binnenkort draadloos te verbinden met Apple CarPlay of Android Auto dankzij een Software-Over-The-Air-update (SOTA). De SOTA-functie van de F-PACE maakt het mogelijk om Pivi Pro en diverse andere voertuigsystemen op afstand te updaten.

De Pivi Pro dual-SIM-technologie maakt het mogelijk om tegelijkertijd muziek te streamen. Via Bluetooth zijn bovendien twee smartphones tegelijkertijd te verbinden en de optionele draadloze oplader is voorzien van een signaalversterker voor betere netwerkontvangst. Dankzij de externe antenne van de auto zijn telefoongesprekken van betere kwaliteit.

Klanten van de Jaguar F-PACE kunnen al rekenen op assistentie-systemen. Daar komt nu Adaptive Cruise Control met Steering Assist bij, wat bedoeld is voor lange snelwegritten. Dit systeem assisteert bij het sturen, accelereren en remmen. Daarbij blijft de auto in het midden van de rijstrook en op voldoende afstand van zijn voorganger.

Nieuw voor de Jaguar F-PACE zijn de optionele, zelfdichtende banden als aanvulling op het bandenreparatiesysteem, de thuiskomer of het volledige reservewiel die al worden aangeboden. De zelfdichtende banden hebben een speciale, geпntegreerde afdichtlaag in de holte van de band. Als een object het loopvlak binnendringt, wordt dat direct door het afdichtmiddel omringd om een luchtdichte afdichting te vormen. Daarmee wordt de bandenspanning behouden en kan de bestuurder zijn reis voortzetten. De zelfdichtende banden zijn optioneel en exclusief als all-season-band verkrijgbaar in 19, 20 en 21 inch.

De Jaguar F-PACE is leverbaar als P400e Plug-in Hybrid. Het programma omvat ook vier- en zescilinder benzine- en dieselmotoren. Daarbij zijn de meeste motorvarianten uitgerust met 48V mild hybrid-technologie voor extra efficiency en verfijning. Alle uitvoeringen van de Jaguar F-PACE zijn voorzien van vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat met bediening via de Jaguar Drive Selector of, voor een meer betrokken rijbeleving, via de metalen schakelpaddels. Het volledige motorenprogramma van de Jaguar F-PACE bestaat uit:

Benzine:

184 kW (250 pk) 2.0 liter viercilinder turbo

294 kW (400 pk) MHEV 3.0 liter zescilinder e-supercharger en turbo

297 kW (404 pk) PHEV 2.0 liter viercilinder turbo

405 kW (550 pk) 5.0 liter V8 supercharged (exclusief voor SVR)

Diesel:

120 kW (163 pk) MHEV 2.0 liter viercilinder turbo

150 kW (204 pk) MHEV 2.0 liter viercilinder turbo

221 kW (300 pk) MHEV 3.0 liter zescilinder turbo

Met uitzondering van de exclusieve F-PACE SVR is de P400e PHEV de krachtigste uitvoering in het programma. Hierbij werkt de 221 kW (300 pk) sterke viercilinder benzinemotor samen met de in de transmissie geпntegreerde elektromotor van 105 kW. Samen leveren ze een systeemvermogen van 297 kW (404 pk) en een maximumkoppel van 640 Nm. Daarmee staat de F-PACE P400e PHEV garant voor prestaties, zoals een acceleratie van 0-100 km/h in 5,3 seconden. Tegelijkertijd blijven de CO2-emissie en het brandstofverbruik in theorie beperkt tot 49 g/km en 2,2 l/100 km.

Het thuis of onderweg opladen van de P400e is mogelijk. Zo is het model geschikt voor 32 kW DC-snelladen, waarmee de accu onder ideale omstandigheden in 30 minuten van 0-80% kan worden opgeladen. Via een 7 kW AC-aansluiting duurt dit een zo'n uur en 40 minuten. Berijders van de Jaguar F-PACE P400e PHEV worden tevens door Pivi Pro geholpen bij het zoeken van laadpunten. Behalve de locaties van de laadpunten toont het systeem ook de beschikbaarheid, de laadkosten en een schatting van de laadtijd.

Bij alle vier- en zescilinder Ingenium motoren met MHEV-technologie zorgt de Belt Integrated Starter Generator (BiSG) ervoor dat de energie die vrijkomt bij het afremmen of uitrollen, wordt opgeslagen in een compacte 48V lithium-ion-accu. Deze energie wordt vervolgens ingezet om de motor te ondersteunen bij het wegrijden. Dit verlaagt het verbruik en verhoogt de responsiviteit. Ook werkt de stop-startfunctie stiller en sneller dan conventionele systemen.

