Jaguar F-Pace als 300 Sport en Chequered Flag

19 maart 2019 | Jaguar presenteert de F-PACE in twee speciale uitvoeringen: de dynamische 300 SPORT en de extra rijk uitgeruste Chequered Flag. De Jaguar F-PACE 300 SPORT is gericht op sportiviteit en wordt leverbaar met keuze uit twee 220 kW (300 pk) sterke motoren in combinatie met vierwielaandrijving: de 2.0 liter Ingenium-benzinemotor en de 3.0 liter V6 dieselmotor. De 2.0 liter Ingenium-benzinemotor levert 400 Nm koppel en daarmee accelereert de F-PACE SPORT in 6,1 seconden van 0 naar 100 km/uur. De topsnelheid bedraagt 233 km/uur. De 3.0 liter V6 dieselmotor levert 700 Nm koppel en daarmee accelereert de Jaguar in 6,4 seconden van 0 naar 100 km/uur. De topsnelheid bedraagt 241 km/uur.

Het uiterlijk van de F-PACE 300 SPORT kenmerkt zich door de in Dark Satin Grey uitgevoerde grille-omlijsting, raamlijsten, ventilatieroosters, spiegelkappen en achterdiffuser. De 300 SPORT is uitsluitend in de kleuren Yulong White, Indus Silver en Santorini Black leverbaar en is voorzien van 300 SPORT-badges op het front en op de achterklep. Het interieur heeft een unieke sfeer dankzij de contrasterend gele stiksels op het instrumentenpaneel, de middenconsole en de met leder beklede stoelen. Het 300 SPORT-logo komt terug op de instaplijsten, de vloermatten, het stuurwiel en in reliëf op de hoofdsteunen voorin.

De Jaguar F-PACE 300 SPORT is standaard uitgerust met Touch Pro Navigation met Connect Pro, waarmee de bestuurder essentiële functies op afstand kan bedienen. Het standaard aanwezige 12,3-inch Interactive Driver Display is volledig te personaliseren. Een Meridian-audiosysteem en veertienvoudig elektrisch verstelbare stoelen zijn ook onderdeel van de standaarduitrusting. Klanten kunnen de uitrusting van de 300 SPORT uitbreiden met diverse opties, waaronder achttienvoudig verstelbare verwarmbare en gekoelde zitplaatsen voorin en achterin, Adaptive Cruise Control en Adaptive Dynamics.

De Chequered Flag is gebaseerd op de R-Sport-uitvoering en kenmerkt zich door de sportief vormgegeven voorbumper, de in Gloss Black uitgevoerde grille, deurpanelen, ventilatieroosters en dakrails. De F-PACE Chequered Flag is leverbaar in de kleuren Yulong White, Santorini Black en de nieuwe kleur Eiger Grey. Het interieur van de F-PACE Chequered Flag is door de de lederen bekleding, de geweven aluminium details en Chequered Flag-instaplijsten een combinatie van luxe materialen en traditioneel vakmanschap. De inzittenden voorin kunnen voorts genieten van de standaard tienvoudig elektrisch verstelbare stoelen, het Touch Pro Navigation Pack, het Meridian Sound System, de personaliseerbare 12,3-inch Interactive Driver Display en het Touch Pro-infotainmentsysteem.

De F-PACE Chequered Flag is leverbaar met keuze uit 2.0 liter Ingenium-benzine- en -dieselmotoren in combinatie met vierwielaandrijving. De instapversie is de P250 met 2.0 liter Ingenium-benzinemotor met 184 kW (250 pk) vermogen en 365 Nm koppel. Deze versie accelereert in 7,0 seconden van 0 naar 100 km/uur en heeft een topsnelheid van 217 km/uur. De 2.0 liter Ingenium-dieselmotor is er met 132 én 177 kW (180 en 240 pk). De dieselmotor met 132 kW (180 pk) verbruikt 5,7 liter brandstof per 100 kilometer.

De Jaguar F-PACE is verkrijgbaar vanaf € 63.920,-. De F-PACE Chequered Flag Edition is leverbaar vanaf € 85.920,-. De Jaguar F-PACE 300 Sport is leverbaar vanaf € 98.470,-.