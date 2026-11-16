Hyundai INSTER Cargo

Door de achterbank te verwijderen en een speciaal ontwikkelde laadvloer te plaatsen, ontstaat een laadruimte van 1.059 liter. De laadvloer is 1.220 mm lang en maximaal 1.000 mm breed, voldoende om een europallet te vervoeren. Afhankelijk van de batterijvariant bedraagt het laadvermogen na ombouw 320 tot 335 kg.

Hyundai Cargo | Hyundai introduceert INSTER Cargo en KONA Electric Cargo

Ondernemers kunnen kiezen uit een batterij van 42 of 49 kWh, waarbij het rijbereik van de INSTER oploopt tot 370 kilometer (WLTP). Snelladen van 10 tot 80% kan onder ideale omstandigheden in circa 30 minuten. De basisconversiekit voor de INSTER kost € 1.895 exclusief btw.

Hyundai KONA Electric Cargo

Voor ondernemers die net wat meer laadruimte of een groter rijbereik nodig hebben, is er de nieuwe KONA Electric Cargo. De volledig elektrische SUV beschikt na ombouw over een laadruimte van 1.300 liter, met een laadvloer van 1.500 mm lang en maximaal 1.180 mm breed.

De KONA Electric Cargo biedt keuze uit twee batterijvarianten van 48,6 en 64,8 kWh, met een rijbereik tot 510 kilometer (WLTP). De basisconversiekit voor de KONA Electric kost € 2.050 exclusief btw.

Speciale ombouw

De INSTER Cargo en KONA Electric Cargo danken hun praktische laadmogelijkheden aan een speciaal ontwikkelde conversiekit. Daarbij maakt de achterbank plaats voor een robuuste antislipvloer van 12 mm dik, voorzien van een opstaande rand van 50 mm. Een laadruimtescheidingsnet achter de voorstoelen helpt om bestuurder en passagier af te schermen van de lading.

Ondernemers kunnen de laadruimte bovendien verder aanpassen aan hun werkzaamheden. Zo zijn onder meer verzonken aluminium vloerrails, sjorbanden, een extra antislipmat, een vast kopschot met bagagerek, raamblindering en extra opbergruimte onder de laadvloer leverbaar.

Een belangrijk voordeel is dat de ombouw omkeerbaar is. Beide Hyundai-modellen kunnen dus weer worden teruggebracht naar hun oorspronkelijke configuratie als personenauto.