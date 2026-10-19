Hyundai Tucson ook als N-Line

De N-Line-uitvoering onderscheidt zich met een specifiek ontworpen voorbumper, een uitgesproken voorspoiler en luchtgeleidingselementen in satijnzwart. Ook de sportieve sideskirts, slankere wielkastbekleding, glanzend zwarte buitenspiegels en zwarte accenten op de C-stijl versterken het karakter.

Aan de achterzijde zorgen een aangepaste bumper, diffuserdetails in carrosseriekleur en dubbele uitlaatmondstukken voor een sportieve afwerking. De exclusieve 20-inch lichtmetalen velgen, voor het eerst op de TUCSON N-Line, en de N-Line-logo's maken het ontwerp compleet.

N-Line-interieur

Ook het interieur van de nieuwe TUCSON N-Line weerspiegelt het sportieve DNA van Hyundai N. Het zwarte interieur wordt gecombineerd met rode accenten en contrasterende stiksels op de stoelen, portieren en het dashboard.

De sportstoelen zijn bekleed met een combinatie van leder en suèdeachtige stof en bieden extra zijdelingse steun. Verder is de TUCSON N-Line voorzien van een specifiek N-stuurwiel met geperforeerd leder, donkere metalen afwerkingen en rode stiksels. Metalen pedalen, een bijpassende voetsteun en N-Line-instaplijsten onderstrepen het sportieve karakter. De combinatie van exclusieve materialen en sportieve details geeft het interieur een eigen identiteit.

Alleen hybride

De nieuwe TUCSON N-Line wordt aangeboden met dezelfde motoren als de reguliere TUCSON, er is dus geen volledig elektrische versie. De TUCSON Hybrid combineert een conventionele 1.6 T-GDi-benzinemotor met een batterij van 1,49 kWh. Het gecombineerde systeemvermogen bedraagt 180 kW (245 pk). Een zestraps automatische transmissie brengt het vermogen over op de voor- of vierwielaandrijving.

De TUCSON Plug-in Hybrid vormt de krachtigste variant, met een gecombineerd systeemvermogen van 215 kW (292 pk). Dankzij een batterij van 17,1 kWh bedraagt het elektrische rijbereik tot 67 kilometer in combinatie met de 20-inch lichtmetalen 'N-Line' velgen. Ook deze uitvoering wordt aangeboden met voor- of vierwielaandrijving.

Met een maximaal geremd trekgewicht van 1.910 kg voor de TUCSON Hybrid en 1.810 kg voor de TUCSON Plug-in Hybrid is de N-Line-uitvoering bovendien geschikt voor het trekken van bijvoorbeeld een caravan of aanhanger. De beschikbare Trailer Reversing Assist ondersteunt de bestuurder bij het achteruit manoeuvreren.