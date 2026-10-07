Hyundai begon ooit als prijsvechter. Dat gaf het merk de tijd om de kwaliteit gaandeweg te verbeteren en geleidelijk de prijzen te verhogen. Inmiddels is Hyundai (samen met partner Kia) zelfs marktleider dankzij hoge kwaliteit en producten die perfect zijn afgestemd op de markt. En net nu Hyundai de toppositie wil gaan uitbaten, verschijnen er kapers op de kust: de Chinezen. Daarom legt Hyundai bij de IONIQ 3 de nadruk op een aspect waar de nieuwkomers minder sterk in zijn: de vormgeving.

De kleinste elektrische auto van Hyundai, de INSTER, is gebaseerd op een bestaand model met een benzinemotor. De vormgevers waren daarom beperkt in hun mogelijkheden. De IONIQ 3 is een maatje groter en bovendien vanaf de eerste schets ontworpen als elektrische auto. Daarbij is de IONIQ 3 primair gericht op Europa, zodat kon worden gekozen voor een aansprekend lijnenspel. De nieuwe stijl heet "The art of steel" en het idee is om staalplaten zo min mogelijk te buigen of te vouwen. Zo kwamen de vormgevers als vanzelf tot een gestroomlijnd geheel. Bovendien maken de vormen het produceren makkelijker en kan een hogere kwaliteit afwerking worden gegarandeerd.

De neus begint laag, zodat de lucht optimaal wordt geleid naar het dak dat met de ronde vorm de lucht soepel verder leidt. De achterspoiler voorkomt turbulentie en zorgt voor een sportieve uitstraling. Houd er rekening mee dat die spoiler de achterruit in twee stukken verdeelt en daarom is het zicht naar achteren matig.

Ruimte en praktische bruikbaarheid

Omdat de IONIQ 3 is ontworpen als elektrische auto, kon de binnenruimte optimaal worden benut. Daarbij is ervoor gekozen om alle techniek in de neus onder te brengen. Onder de vloer van de bagageruimte is daarom een diep vak te vinden dat bij andere elektrische auto's onder de motorkap is te vinden.

„De IONIQ 3 moet het hebben van het Europese karakter, de vormgeving en het feit dat het geen SUV is“

De achterbank heeft een ongebruikelijk diepe zit om de hoofdruimte achterin te vergroten. Aan de achterkant voor de voorstoelen is een uitsparing die voor enkele centimeters extra beenruimte achterin zorgt. Echter, die uitsparing is van hard kunststof en dat is juist onprettig voor achterpassagiers.

De ruimte voorin is goed, waarbij vooral de bijzondere opzet opvalt. Hyundai kiest voor een klein stuurwiel en een slank beeldscherm erboven. Op die manier vereist het minder inspanning om de blik te wisselen van het landschap voor de auto naar de klokken vlakbij. De voorstoelen zitten prettig en de opzet is overduidelijk op maat gemaakt voor het Europese postuur. Let er desondanks op dat het zonnedak ten koste gaat van de hoofdruimte. Wie lang van stuk is, doet er daarom verstandig aan om deze optie niet aan te vinken!

Uitrusting

Niet alleen het exterieur van dit IONIQ-model is nieuw ontworpen, ook het interieur is geheel nieuw. Wederom kozen de vormgevers voor een bijzondere aanpak. Omdat stof milieuvriendelijker is én een modernere uitstraling heeft dan leder of kunststof, is eerst een complete woonkamer ontworpen. De woonkamer is gestoffeerd en voorzien van meubilair met accessoires. Met de woonkamer als uitgangspunt werd het interieur van de IONIQ 3 vormgegeven. Bij de testauto met zwart interieur komt het geheel echter niet tot zijn recht en doet de cabine eerder denken aan een Chinese auto. Bovendien zijn de materialen in de praktijk snel vies en lastig schoon te houden.

Een belangrijk verschil met de Chinese merken is Hyundais keuze voor knoppen en beeldschermen (in plaats van alleen beeldschermen in Chinese auto's). Het interieur komt daarom ook minder steriel over. Op het centrale beeldscherm draait een geheel nieuw infotainment-systeem, genaamd "Pleos Connect". Het is gebaseerd op Android Automotive, maar dan zonder Google-software. Er is geen Google-account vereist en de navigatie wordt door een externe partij verzorgd, zodat de privacy is gewaarborgd. Hyundai beheert zelf de updates en op die manier wordt voorkomen dat het systeem niet meer functioneert als Google een bepaalde versie van Android niet langer ondersteunt (zoals wel het geval is bij auto's met een pure versie van Android Automotive).

De duurdere uitvoeringen zijn voorzien van een audiosysteem van Bose. De klank hiervan is rommelig en de helderheid laat veel te wensen over.

Elektrische auto

Op het gebied van elektrische aandrijving heeft de IONIQ 3 minder nieuws te melden. De auto maakt gebruik van de bestaande batterijtechniek en elektromotoren van Hyundai. Op de prijslijst staan een 42 kWh (LFP) en een 61 kWh (lithium-ion-polymeer) batterij voor een actieradius van respectievelijk 344 km en 496 km. Let op dat de batterij met de kleinere capaciteit is gekoppeld aan een sterkere elektromotor (147 pk). De 61 kWh dankt het grotere bereik mede aan de zuinigere 135 pk motor en meer bescheiden prestaties. En met bescheiden bedoelen we ook bescheiden: voor een elektrische auto is de IONIQ 3 kalm en terughoudend. Terwijl zelfs kleine elektrische auto's in de regel veel sneller zijn dan soortgenoten met een benzinemotor, geldt dat niet voor deze IONIQ 3. In de sportstand is de IONIQ 3 iets wilder, maar niet sneller.

Het ligt voor de hand om te verwachten dat het tamme karakter is gekozen met het oog op het verbruik. Op een weinig veeleisend traject onder gunstige weersomstandigheden kwam het gemiddelde verbruik uit op 12.8 kWh per 100 km. Dat is zuinig, maar grotere en snellere auto's verbruiken tegenwoordig hetzelfde. Met hendels achter het stuurwiel kan worden bepaald hoeveel energie wordt teruggewonnen bij het remmen op de motor. Dit effect is echter beperkt en rijden met één pedaal is niet mogelijk.

Rijeigenschappen

Veel nieuwkomers bieden SUV's aan in het compacte segment. Een SUV vereist dure ondersteltechniek en veel elektronica om te compenseren voor de hoge bouw en het daarbij behorende hoge zwaartepunt. De hoge bouw zorgt bovendien voor meer rijgeluiden. Hyundai kiest daarentegen voor een conventionele lage auto en dat zorgt al in de basis voor een voorsprong. Vervolgens heeft Hyundai alsnog gekozen voor een geavanceerd onderstel en exacte besturing.

Alhoewel de IONIQ 3 niet dynamisch of sportief is (de hier gereden "N-Line" heeft alleen een sportiever uiterlijk), is de auto juist wel stil en comfortabel. De originele Hyundai IONIQ stamt uit 2016 en dus heeft de fabrikant inmiddels een decennium ervaring met elektrische auto's. Dat komt terug in de verfijning in het onderstel en het volwassen karakter van deze compacte auto.

Conclusie

Hyundai introduceert een compacte elektrische auto en dat is groot nieuws. Hyundai is immers (samen met Kia) marktleider en daarmee ook trendsetter. Een Hyundai is daarom een auto die wordt gekocht vanwege de goede naam. En dat mag blijkbaar wat kosten! Ook wanneer rekening wordt gehouden met de batterij-capaciteit, prestaties en uitrusting is de IONIQ 3 met afstand de duurste auto in zijn soort. De IONIQ 3 is weliswaar de grootste auto in zijn segment, maar concurrenten halen minstens zoveel binnenruimte uit beperktere buitenmaten. De IONIQ 3 is weliswaar zuinig, maar andere leveren betere prestaties bij eenzelfde verbruik. En de IONIQ heeft weliswaar een moderne uitrusting, maar tegenstrevers bieden meer en nog modernere voorzieningen voor minder geld.

De IONIQ 3 moet het hebben van het Europese karakter, de vormgeving en het feit dat het geen SUV is. Om met dat laatste te beginnen: omdat de IONIQ 3 geen hoge bouw heeft, is het weggedrag van nature rustig en stabiel. Dat zorgt voor meer comfort en een volwassen gevoel. Mede dankzij het fijne onderstel is het niet overdreven om te stellen dat de IONIQ 3 de rijeigenschappen van een hoger segment biedt. De vormgeving van het exterieur is aansprekend, terwijl het interieur een goede balans tussen knoppen en beeldschermen biedt. Omdat de IONIQ 3 in Europa voor Europa is ontwikkeld zijn de stoelen, de bediening en de bouwkwaliteit precies zoals de Europese bestuurder het graag heeft.

Het bovenstaande oordeel zorgt misschien voor verwarring, maar gelukkig is er een logische conclusie: ga voor de basisversie. Die heeft de betere accu-techniek, de sterkere motor en het fijnere audiosysteem, terwijl de ruimte en rijeigenschappen hetzelfde zijn als die van de dure uitvoeringen.