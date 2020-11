Nieuwe Hyundai heet Bayon

25 november 2020 | Hyundai heeft de naam onthuld van zijn nieuwste model: Bayon. Deze SUV verschijnt in de eerste helft van 2021 in de showroom en is een volledig nieuw ontworpen model. De Hyundai Bayon is een belangrijke aanvulling op het huidige SUV-gamma van Hyundai.

"Hyundai heeft met zijn uitgebreide en succesvolle SUV-gamma al een stevige positie in de Europese SUV-markt", zegt Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product. "Door een nieuw product in het B-segment te lanceren als instapmodel van ons SUV-aanbod, zien we een geweldige kans om nog beter aan de vraag van Europese klanten te voldoen en ons aanbod in een zeer populair segment uit te breiden". De Hyundai Bayon is na de KONA, de Tucson, de Santa Fe en de NEXO het nieuwste lid van de SUV-familie van Hyundai in Europa.

De naam Bayon is afgeleid van de stad Bayonne in het zuidwesten van Frankrijk. Omdat de Hyundai Bayon in de eerste plaats een Europese auto is, besloot Hyundai zijn nieuwste model te vernoemen naar een Europese stad. Bayonne ligt tussen de Atlantische kust en de Pyreneeën. Het is een locatie voor mensen die houden van sportieve activiteiten, zoals zeilen en wandelen; hetgeen aansluit bij het lifestylekarakter van het nieuwe model.

Zoals voor al zijn SUV's heeft Hyundai zich ook voor de naam van zijn nieuwste model laten inspireren door locaties over de hele wereld. Zo zijn de Hyundai Tucson en de Hyundai Santa Fe vernoemd naar steden in de Verenigde Staten en is de naam van de Hyundai KONA afgeleid van het district Kona op Hawaï. Zelfs de Hyundai NEXO heeft geografische roots. Deze waterstof-elektrisch aangedreven SUV ontleent zijn naam aan Nexø, een van de steden op het populaire Deense vakantie-eiland Bornholm.