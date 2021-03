Hyundai onthult BAYON

2 maart 2021 | Hyundai presenteert de BAYON, een geheel nieuwe crossover-SUV die speciaal voor Europa is ontwikkeld. De Hyundai BAYON is een auto in het B-segment en het jongste en kleinste lid van Hyundai's groeiende SUV-familie. In lijn met Hyundai's namenstrategie voor SUV's is ook de naam BAYON geïnspireerd op een populaire vakantiebestemming: de Franse stad Bayonne, de officieuze hoofdstad van Frans Baskenland en een van de mooiste bestemmingen in zuidwest-Frankrijk. Omdat Hyundai de BAYON heeft ontworpen voor de Europese markt, heeft het de auto ook een Europese naam gegeven.

De Hyundai BAYON onderscheidt zich door zijn proporties en krachtige grafische elementen. Hij draagt nadrukkelijk Hyundai's designidentiteit, Sensuous Sportiness, en dat komt tot uiting in de verhouding van vormgeving, indeling en technologie. De brede grille loopt naar onder breed uit, wat de neus een solide aanzien geeft. De driedelige koplampen die zijn gecombineerd met de luchtinlaten zorgen voor een unieke indeling van het front. De horizontale luchtinlaat, waarin de dagrijverlichting is geïntegreerd, benadrukt de breedte. De zogenoemde skidplate onder de voorbumper accentueert het SUV-karakter van de BAYON.

De schouderlijn geeft de Hyundai BAYON zijn wigvorm. De karakteristieke C-stijl voegt extra dynamiek toe en illustreert in combinatie met de vorm van het spatbord en de wielkastrand het unieke karakter van de BAYON. De pijlvormige achterlichten ondersteunen de dynamische vorm van de C-stijlen. Ze zijn ver uit elkaar geplaatst en benadrukken de breedte van de BAYON. Een smalle horizontale lijn tussen de lichtunits verbindt de achterzijde van de BAYON met de flanken. Hoekige lijnen boven de achterwielkast geven de carrosserie extra volume en dynamiek. De krachtige achterzijde en de grote achterruit verlenen de BAYON expressiviteit. De LED-verlichting en richtingaanwijzers completeren de moderne uitstraling.

De Hyundai BAYON is leverbaar met stalen 15-inch velgen en lichtmetalen 16 velgen. Er zijn negen carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleur waarin de BAYON wordt geïntroduceerd: Mangrove Green. Optioneel bij de meeste kleuren is Phantom Black voor het dak:

Mangrove Green Pearl (introductiekleur), optioneel met dak in Phantom Black

Polar White, optioneel met dak in Phantom Black

Aqua Turquoise Metallic, optioneel met dak in Phantom Black

Elemental Brass Metallic, optioneel met dak in Phantom Black

Sleek Silver Metallic, optioneel met dak in Phantom Black

Dragon Red Pearl, optioneel met dak in Phantom Black

Intense Blue Pearl, optioneel met dak in Phantom Black

Aurora Grey Pearl

Phantom Black Pearl

De connectiviteitsuitrusting omvat onder meer een 10,25-inch volledig digitaal instrumentenpaneel en een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie of een 8-inch Multimediascherm. LED-interieurverlichting is geïntegreerd in de voetenruimte voorin, de bergruimte onder de middenconsole, de dorpel en de greep van de voorportieren. De Hyundai BAYON is voorzien van een volledig zwart interieur, met keuze uit twee soorten patronen op de stoffen bekleding van de stoelen.

Er is keuze uit een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie en een 8-inch Multimediascherm. Die laatste is geschikt voor draadloos Apple CarPlay en Android Auto, wat draadloos weergeven van de smartphone op het scherm in de auto mogelijk maakt. Met twee USB-poorten voorin en één achterin kunnen drie apparaten tegelijk worden opgeladen. Via een van de USB-poorten voorin kunnen ook data worden overgebracht, zodat inzittenden hun smartphone kunnen koppelen aan het infotainmentsysteem in de auto.

Beschikbare connectiviteitsuitrusting:

10,25-inch Multimediascherm met navigatie

8-inch Multimediascherm

10,25-inch volledig digitaal instrumentenpaneel

Apple CarPlay en Android Auto (draadloos in combinatie met 8-inch Multimediascherm)

Bose premium-audiosysteem met 7 speakers en subwoofer

Draadloos opladen smartphone

Drie USB-poorten

De Hyundai BAYON is verder voorzien van de nieuwste versie van Hyundai Bluelink, waarmee inzittenden kunnen gebruikmaken van connectiviteitsdiensten, zoals Connected Routing en een nieuwe gebruikersprofielfunctie. Nieuw is ook Agenda-integratie, waarmee de bestuurder zijn Google- of Apple-agenda kan laten weergeven op het scherm van het infotainmentsysteem in de BAYON. Als een afspraak in de agenda ook een adres bevat, dan kan dat direct in het navigatiesysteem worden ingevoerd. Ook kan de berijder van de BAYON zijn auto op afstand lokaliseren, ver- en ontgrendelen met de Bluelink-app en voertuiginformatie raadplegen, zoals benodigd onderhoud en brandstofniveau. Alle Hyundai Bluelink en LIVE Services:

Connected Routing: de route wordt nog nauwkeuriger berekend door een krachtige server in de Hyundai-cloud.

Live Parking Services: geeft ook de tarieven voor parkeren op straat en parkeerruimte op parkeerplaatsen en in garages in de buurt.

Agenda-integratie: de bestuurder kan zijn Google- of Apple-agenda spiegelen op het infotainmentscherm in de BAYON en direct naar zijn afspraak navigeren.

Bediening op afstand: de bestuurder kan de auto op afstand ver- en ontgrendelen en de status van de auto bekijken via de Bluelink-app.

Spraakherkenning: krachtige online (cloud-based) spraakherkenning, waarmee de bestuurder met gesproken commando's functies van de BAYON - bijvoorbeeld de verwarming en de airconditioning - kan bedienen.

Find My Car: de bestuurder kan zijn auto eenvoudig lokaliseren als hij is vergeten waar hij die geparkeerd heeft.

Bestemming naar auto sturen: vind lokale Points of Interest (POI) en verstuur die naar het satellietnavigatiesysteem in de BAYON.

Veiligheid: melding bij voertuigalarm.

Onderhoud: On demand diagnose en voertuigstatus (bandenspanning, airbags).

Met zijn 4.180 mm lengte, 1.775 mm breedte en 1.490 mm hoogte biedt de BAYON een balans van compactheid en comfort. Dankzij de wielbasis van 2.580 mm is er voldoende beenruimte om passagiers te laten reizen. Voorin is 1.072 mm beenruimte, achterin 882 mm. Als echte SUV heeft de BAYON een bodemvrijheid van 165 mm.

De autonome rijbaanassistentie (LFA) houdt de auto in het midden van de rijstrook. De noodremassistent (FCA) geeft eerst een waarschuwingssignaal en remt daarna zo nodig de auto af om een ongeluk te helpen voorkomen. Deze voorziening omvat detectie van auto's, voetgangers, fietsers én kruisend verkeer, waardoor FCA de auto afremt als de bestuurder linksaf slaat op een kruising terwijl er een auto nadert. Nog een functie is Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), dat de informatie van het navigatiesysteem in de auto gebruikt om autonoom zo nodig de snelheid aan te passen.

De BAYON is verder uitgerust met functies die de bestuurder bij de les houden als zijn aandacht verslapt. Vermoeidheidsherkenning (DAW) analyseert zijn rijgedrag op tekenen van vermoeidheid en afleiding. Het werkt samen met Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), dat waarschuwt als de voorligger in beweging komt en de bestuurder niet alert reageert. Verder waarschuwt de achterbankpassagiersdetectie en alarmering (ROA) de bestuurder als hij de auto verlaat en het systeem nog beweging registreert op de achterbank.

Weer andere voorzieningen bieden veiligheid bij lage snelheid en bij parkeren. Parking Collision-Avoidance Assist-Reverse (PCA-R) waarschuwt en remt zo nodig als het een obstakel achter de BAYON signaleert tijdens langzaam achteruit rijden. Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) helpt de bestuurder op een soortgelijke manier als hij achteruit uitparkeert en er ander verkeer nadert. De parkeerassistent (PA) maakt semi-autonoom parkeren mogelijk dankzij talrijke sensoren en software die samenwerken en de bestuurder helpen bij het parkeren in een krappe parkeerplaats.

In het geval van een ongeluk alarmeert eCall automatisch de hulpdiensten zodra de airbags van de BAYON zijn geactiveerd. Inzittenden kunnen eCall ook met een druk op de knop activeren.

De 1.0 T-GDi is een 'gedownsizede' turbomotor met directe inspuiting. Deze wordt geleverd in combinatie met Hyundai's 48-volt mild hybrid-technologie (48V Mild Hybrid) en de intelligente Manual Transmission (iMT). De iMT ontkoppelt de motor van de transmissie als de bestuurder het gaspedaal loslaat. Daardoor rolt de auto uit ('zeilen'), wat de CO2-emissie en het brandstofverbruik reduceert. Er zijn twee 'zeil'-niveaus: als de motor stationair draait en als die is uitgeschakeld. De motor reageert weer zodra de bestuurder de rem of het gaspedaal intrapt. De transmissie staat dan in dezelfde versnelling als vóór het 'zeilen'. De BAYON is ook uitgerust met de Continuously Variable Valve Duration-technologie (CVVD) van Hyundai. CVVD regelt het openen en sluiten van de kleppen afhankelijk van de omstandigheden.

De 1,0-liter T-GDi-motor met 48V mild hybrid-technologie levert in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak (6iMT) een vermogen van 74 kW (100 pk). In combinatie met de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT) is dat 88 kW (120 pk). Bovendien heeft de bestuurder de keuze uit drie rijmodi om de reacties van de motor en de besturing voor de rijomstandigheden te optimaliseren: Eco, Normal en Sport.

De BAYON is de eerste crossover-SUV van Hyundai die is voorzien van Rev Matching, een systeem dat was voorbehouden aan de sportieve modellen van Hyundai. Rev Matching synchroniseert het toerental van de motor met de draaisnelheid van de uitgangsas, waardoor zowel soepeler als sportiever terugschakelen mogelijk is. Rev Matching is leverbaar voor de 1.0 T-GDi met 7DCT in alle rijmodi en voor de 1.0 T-GDi met 6iMT in de Sport-modus.

Nieuwe Hyundai heet Bayon

25 november 2020