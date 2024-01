Hyundai vernieuwt Bayon

De voorzijde met de Seamless Horizon Lamp over de volle breedte van de neus geeft de auto een dynamischer voorkomen. De vorm en het patroon van de voorbumper en het radiatorrooster zijn aangescherpt voor een stoerder en robuuster uiterlijk en ook de achterzijde is voorzien van een opnieuw ontworpen bumper. De vernieuwde BAYON staat op nieuw ontworpen 16-inch wielen.

Aan de zijkant geeft de dynamische schouderlijn de BAYON zijn wigvorm. De pijlvormige achterlichten ondersteunen de dynamische vorm van de C-stijlen. Ze zijn ver uit elkaar geplaatst en benadrukken zo de breedte van de BAYON. Een smalle horizontale lijn tussen de lichtunits verbindt de achterzijde van de BAYON met de flanken en geeft de auto een moderne uitstraling.

De vernieuwde BAYON wordt leverbaar met keuze uit negen carrosseriekleuren, waaronder vier nieuwe kleuren: Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic en Vibrant Blue Pearl. Optioneel bij een aantal kleuren is Phantom Black voor het dak.

Connectiviteit

De digitale cockpit en infotainmentfuncties zijn verbeterd dankzij de introductie van 'Over-The-Air' (OTA) software-updates. Daarmee kan de bestuurder de kaarten- en mediasoftware in de BAYON updaten zonder daarvoor naar de dealer te hoeven gaan. De bestuurder ontvangt verbeteringen zodra deze beschikbaar zijn.

Standaard is de vernieuwde BAYON uitgerust met een digitaal instrumentenpaneel van 4,2 inch en een 10,25-inch Multimediascherm met navigatie. Voorzieningen die al beschikbaar waren in de vorige versie keren terug in de vernieuwde BAYON, zoals: het 10,25-inch configureerbare digitale instrumentenpaneel, Apple CarPlay en Android Auto en draadloos opladen van de smartphone. Het navigatiesysteem profiteert bovendien van Hyundai's Bluelink-infotainment- en kaartupdates.

Twee USB-C-poorten maken het eenvoudiger om meerdere technische apparaten tegelijkertijd op te laden. De USB-A-poort voorin maakt ook gegevensoverdracht mogelijk, waardoor inzittenden hun smartphone kunnen aansluiten op het infotainmentsysteem van de auto. De acht speakers van de Bose-geluidsinstallatie, inclusief een subwoofer, zorgen voor de geluidsweergave.

Voor nog meer comfort zijn de gloeilampen in het interieur vervangen door LED-technologie en kan voorin optioneel gekozen worden voor veelkleurige LED-sfeerverlichting waarmee inzittenden de kleur van de interieurverlichting kunnen aanpassen aan hun stemming.

Veiligheid

De autonome rijbaanassistentie (LFA) houdt de auto in het midden van de rijstrook. De noodremassistent (FCA) geeft eerst een waarschuwingssignaal en remt daarna zo nodig de auto af om een ongeluk te helpen voorkomen. Deze voorziening omvat detectie van auto's, voetgangers, fietsers én kruisend verkeer, waardoor FCA de auto afremt als de bestuurder linksaf slaat op een kruising terwijl er een auto nadert. Nog een functie is Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC), die de informatie van het navigatiesysteem in de auto gebruikt om autonoom zo nodig de snelheid aan te passen.

Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) heeft meerdere sensoren rondom de auto die tijdens het wisselen van rijstrook een aanrijding aan de achterzijde van de BAYON helpen te voorkomen. Zodra BCA bij het inschakelen van de richtingaanwijzer een dreigende aanrijding signaleert met een auto schuin achter de BAYON, dan zal het systeem de bestuurder waarschuwen. De BAYON is tevens uitgerust met diverse functies die zijn gerelateerd aan de aandacht van de bestuurder. Zo analyseert Driver Attention Warning (DAW) of de bestuurder alert is en geeft dit systeem een waarschuwing als de bestuurder tekenen van verminderde aandacht vertoont. DAW werkt samen met de Leading Vehicle Departure Alert (LVDA), dat de bestuurder waarschuwt wanneer het voertuig direct vóór de BAYON weer gaat rijden.

De vernieuwde BAYON is tevens voorzien van eCall van de tweede generatie, op basis van het 4G-netwerk, dat bij een ongeval automatisch de hulpdiensten waarschuwt zodra de airbags worden geactiveerd. Ook kunnen inzittenden met één druk op de noodknop zelf de hulpdiensten waarschuwen.