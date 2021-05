Hyundai prijst Bayon

17 mei 2021 | Hyundai heeft de nieuwe BAYON een prijs gegeven. De crossover-SUV is vanaf nu te bestellen met een vanafprijs van 21.695 euro. In totaal zijn er vijf uitvoeringen: i-Motion, Comfort, Comfort Smart, Premium en Premium Sky.

De instapversie geniet van onder meer cruise control met snelheidslimiet, Bluetooth en airconditioning. Andere functies, infotainment- en veiligheidssystemen zijn: Digitale radio (DAB+), eCall (Emergency Call), noodremassistent (FCA) met voetganger- en fietserherkenning, vermoeidheidsherkenning (DAW), actieve rijbaanassistentie (LKA), grootlichtassistent (HBA) en Leading Vehicle Departure Alert (LVDA).

De Comfort-uitvoering voegt daar onder meer 16-inch lichtmetalen velgen met 195/55 R16-banden, een 8-inch Multimediascherm, Android Auto (draadloos) en Apple CarPlay (draadloos), spraakherkenning, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone, luidsprekers achterin, parkeersensoren achter en een volledig digitaal instrumentenpaneel (10,25 inch) aan toe. Ten opzichte van de Comfort is de ComfortSmart extra uitgerust met een 10,25-inch multimediascherm met navigatie en Hyundai Bluelink-connectiviteitsdiensten met smartphone-app en LIVE Services.

De topversie Premium is voorzien van een volautomatische airconditioning, autonome rijbaanassistentie (LFA), een Bose Premium-audiosysteem met 5 luidsprekers en subwoofer, centrale deurvergrendeling met keyless entry en startknop, Parking Collision-avoidance Assist (PCA), privacy glas, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming en Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA). Klanten die opteren voor een schuif-/kanteldak kiezen de Premium Sky.

De Hyundai BAYON is leverbaar met keuze uit negen carrosseriekleuren, waaronder de nieuwe kleur waarin de BAYON wordt geïntroduceerd: Mangrove Green Mica. Optioneel bij de meeste kleuren is Phantom Black voor het dak:

Mangrove Green Mica (introductiekleur), optioneel met dak in Phantom Black

Polar White, optioneel met dak in Phantom Black

Sleek Silver Metallic, optioneel met dak in Phantom Black

Intense Blue Mica, optioneel met dak in Phantom Black

Dragon Red Mica, optioneel met dak in Phantom Black

Elemental Brass Metallic, optioneel met dak in Phantom Black

Aqua Turquoise Metallic, optioneel met dak in Phantom Black

Phantom Black Mica

Aurora Grey Mica

Uiteraard is de BAYON voorzien van de nieuwste versie van Hyundai Bluelink (vanaf Comfort Smart), waarmee inzittenden kunnen gebruikmaken van connectiviteitsdiensten zoals Connected Routing en een nieuwe gebruikersprofielfunctie. Nieuw is ook Agenda-integratie, waarmee de bestuurder zijn Google- of Apple-agenda kan laten weergeven op het scherm van het infotainmentsysteem in de BAYON. Ook kan de berijder van de BAYON zijn auto op afstand lokaliseren, ver- en ontgrendelen met de Bluelink-app en voertuiginformatie raadplegen, zoals benodigd onderhoud en brandstofniveau.

De 1,0-liter T-GDi-motor met 48V mild hybrid-technologie in de Hyundai BAYON levert in combinatie met de handgeschakelde zesversnellingsbak (6iMT) een vermogen van 74 kW (100 pk). In combinatie met de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling (7DCT) is dat 88 kW (120 pk). Bovendien heeft de bestuurder de keuze uit drie rijmodi om de reacties van de motor en de besturing voor de rijomstandigheden te optimaliseren: Eco, Normal en Sport.

