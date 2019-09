Honda toont productieversie e

4 september 2019 | Honda heeft de eerste officiële afbeeldingen onthuld van zijn nieuwe elektrische voertuig (EV): de Honda e. De auto is de volgende stap van Honda richting zijn toewijding om in 2025 100% van zijn Europese verkopen uit voertuigen met geëlektrificeerde technologie te laten bestaan. Het officiële debuut van het voertuig staat gepland voor de Autoshow van Frankfurt 2019 (IAA).

De Honda e is uitgerust met een krachtige elektromotor die beschikbaar is in twee varianten, 100 kW (136 pk) of 113 kW (154 pk), en met een koppel van 315 Nm. De batterij van 35,5 kWh is een van de meest compactste in zijn klasse, en biedt een bereik van maximaal 220 km. Dankzij de snellaadmogelijkheid is de batterij binnen 30 minuten weer tot 80% te laden. De Honda e biedt een acceleratie vanuit stilstand en bereikt binnen ongeveer 8 seconden 100 km/u.

De Honda e is ontwikkeld met een focus op eenvoud in zowel ontwerp als bruikbaarheid. De strakke externe lijnen worden geaccentueerd door het zijcamerasysteem dat de traditionele zijspiegels vervangt door compacte camera's die livebeelden doorgeven op twee 6-inch schermen binnenin het voertuig. De cameratechnologie, een primeur binnen het compacte segment, biedt aanzienlijke voordelen wat betreft styling, veiligheid, aerodynamica en verfijning.

Het profiel van de auto valt op door zijn gladde stijlcontouren die worden versterkt door vlakke deurgrepen en zorgen voor strakke buitenlijnen. Binnenin wordt de toont gezet door een volledig digitaal dashboard met vijf schermen en een infotainmentsysteem met Internet-verbinding, geïntegreerd in een ontspannende, moderne passagierscabine met een lounge-achtige sfeer en subtiele, moderne materialen.

Het grootste deel van het digitale dashboard van de Honda e bestaat uit twee 12,3-inch lcd-touchscreen. Deze vormen de belangrijkste infotainmentdisplays en bieden een uitgebreide reeks toepassingen en Internet-gebaseerde infotainmentdiensten waarmee de auto naadloos te integreren is in het leven van de eigenaar.

De Internet-diensten en toepassingen die te bedienen zijn via het touchscreen, zijn ook te activeren met stemopdrachten via de Honda Personal Assistant-dienst. De Honda Personal Assistant is een slimme kunstmatige intelligentie (AI) die gebruikmaakt van uniek contextueel begrip om natuurlijke gesprekken te creëren en toegang te bieden tot een reeks online diensten.

De Honda Personal Assistant is te activeren door 'OK Honda' te zeggen, gevolgd door een vraag of instructie. Via machine learning ontwikkelt de technologie in de loop van de tijd een beter begrip van de stem van individuen, zodat deze nauwkeurigere antwoorden kan geven.

Op afstand van hun auto kunnen eigenaren van de Honda e toch verbonden blijven met hun voertuig dankzij de My Honda+-smartphone-app. De mobiele dienst die oorspronkelijk in 2017 is gelanceerd, is bijgewerkt om een grotere reeks aan functies te bieden, waaronder eenvoudige toegang tot een gedetailleerd rapport over de toestand van het voertuig, klimaatbeheer op afstand, en beveiligings- en locatiecontrole. Andere EV-specifieke functies omvatten laadbeheer en bereikcontrole van de batterij, en navigatieopdrachten voor laadpalen en locaties kunnen vanaf een mobiel apparaat direct worden doorgestuurd naar de auto. De Honda e is ook toegankelijke via een digitale sleutel, zodat de auto via de smartphoneapp te vergrendelen en ontgrendelen is.

Klanten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Noorwegen kunnen online een reservering maken voor een prioriteitsbestelling. Klanten in andere Europese markten kunnen hun interesse registreren op de landelijke websites van Honda.