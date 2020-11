Honda e is Duitse Auto van het Jaar 2020

16 november 2020 | De Honda e, Honda's eerste elektrische voertuig voor Europa, is bekroond tot 'Duitse Auto van het Jaar 2021' tijdens de Auto van het Jaar-prijzen in het land. Het is het eerste voertuig van een Japans merk dat deze eer in de wacht sleept. De auto won ook in de categorie 'Nieuwe energie'. Dit is de laatste in een serie onderscheidingen die de Honda e sinds zijn lancering in de lente van 2020 in ontvangst heeft mogen nemen, waaronder de hoogste eer tijdens de Red Dot Design Awards.

De Duitse Auto van het Jaar-prijzen worden bepaald door een jury van Duitse autojournalisten. Het panel test en beoordeelt de nieuwst auto's aan de hand van hun bruikbaarheid, rijkarakteristieken, marktrelevantie en mate van innovatie. De winnaars van vijf categorieën (Compact, Premium, Luxe, Nieuwe energie en Prestaties) gaan dan samen de strijd aan om de algemene winnaar te bepalen.

"Voor de Honda e is het een geweldige eer om als eerste Japanse auto bekroond te worden als Duitse Auto van het Jaar, en we zijn er zeer trots op deze prijs in ontvangst te mogen nemen", zegt Katsuhisa Okuda toe, CO & President van Honda Motor Europe. "De reacties van klanten en de media op de Honda e zijn vanaf de eerste onthulling overweldigend positief geweest. De Honda e is het perfecte voorbeeld van een product met een uniek ontwerp, en beschikt over baanbrekende technologieën en geavanceerde, intelligente verbindingsmogelijkheden om eigenaren verbonden te houden met hun dagelijkse leven. We zijn zeer dankbaar voor deze prijs."

Deze laatste prijs voor de Honda e volgt op het succes en erkenning in heel Europa. In Engeland is de Honda e bekroond tijdens de Autocar's 'Britain's Best Car' Awards 2020 in de categorie 'Beste Autotechnologie', en de auto is onlangs benoemd tot 'City / Kleine Auto van het Jaar' tijdens de News International Motor Awards 2020.

In Duitsland heeft de Honda e ook nog een EuroCarBody 2020-prijs ontvangen van Automotive Circle naast zijn titel Duitse Auto van het Jaar, slechts enkele maanden na het ontvangen van twee Red Dot Awards voor uitmuntend ontwerp, waaronder de onderscheiding 'Best of the Best 2020'. De Honda e is sindsdien te zien geweest in het Red Dot Design Museum in Essen, Duitsland.

In België is Honda's stedelijke, elektrische supermini genomineerd voor een Autogids Magazine-prijs, in de categorie 'Klein elektrisch', en het voertuig is ook in de running voor 'Hongaarse Auto van het Jaar', nadat het afgelopen jaar is benoemd tot 'Meest Spannende Nieuwe Auto' door Vezess.hu. Elders in Europa is de Honda e genomineerd voor de Spaanse Axel Springer Motor Awards in de categorie 'kleine auto's' en in Italië is het in de running om bekroond te worden tot Quattroruote's 'Auto van het Jaar'. Ondertussen staat de auto in Denemarken op de lijst met kansmakers voor Deense Auto van het Jaar 2021.

De Honda e werd eerder dit jaar gelanceerd en is een belangrijk model voor Honda's overstap naar 100% elektrische mainstreammodellen in Europa in 2022. De Honda e is een unieke invulling voor hedendaags auto-ontwerp en geavanceerde e-mobiliteit, en is ontworpen zonder concessies te doen en met een focus op functionaliteit en bruikbaarheid. De auto heeft een naadloos, strak en modern ontwerp en is voorzien van de nieuwste technologie en geavanceerde intelligente connectiviteit om de bestuurders in contact te houden met het dagelijkse leven.

