Ford Puma nu als ST Edition

De nieuwe Puma ST Edition bouwt voort op de Puma ST Powershift en vormt de meest sportieve uitvoering binnen het hybride Puma-gamma. De aandrijflijn levert 170 pk en is gekoppeld aan de Powershift-automaat. Standaard beschikt de ST Edition over het ST Performance Pack, met onder meer Supersport Suspension. Het aangepaste onderstel is gericht op directere reacties en een dynamisch karakter.

Ook aan de buitenzijde onderscheidt de ST Edition zich. Unieke 19-inch zwarte lichtmetalen wielen velgen met het ST-logo in de naafdoppen zorgen voor een sportieve uitstraling en verder zijn de buitenspiegels en het dak uitgevoerd in contrasterend hoogglans zwart. Specifiek voor de ST Edition is de lakkleur Azura Blue, die als standaardkleur wordt geleverd en uitsluitend beschikbaar voor de ST Edition. In het interieur krijgt de ST Edition onder meer instaplijsten vóór met een verlicht logo en een sportstuur.

Tegelijk met de introductie van de ST Edition breidt Ford het kleurenaanbod voor de reguliere Puma Hybrid uit. Magnetic Grey wordt beschikbaar voor alle uitvoeringen met uitzondering van de BlueCruise Edition en ST Edition. De Puma Hybrid is dankzij de Ready Set Ford Bonus verkrijgbaar vanaf 28.995 euro. De Ford Puma ST Edition Powershift is leverbaar vanaf 49.315 euro.

Puma Gen-E Black Edition

De Puma Gen-E Black Edition vormt een nieuwe uitvoering van de volledig elektrische Puma Gen-E. De Black Edition is gebaseerd op de Puma Gen-E Select en combineert een uitgebreide standaarduitrusting met specifieke zwarte en blauwe details.

De Black Edition staat op speciale 18-inch zwarte lichtmetalen wielen velgen en krijgt hoogglans zwarte buitenspiegels en een contrasterend zwart dak. Azura Blue is de standaard carrosseriekleur van deze uitvoering. Daarnaast behoren Matrix LED-koplampen met antiverblindingsfunctie tot de standaarduitrusting, die de verlichting automatisch aanpassen aan de rijomstandigheden, terwijl verblinding van andere weggebruikers zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het interieur is van specifieke details voorzien. De voorstoelen en achterbank zijn bekleed met donkerdere accenten en Candy Blue-stiksels. Ook het dashboard en de portierbekleding zijn uitgevoerd in zwart. Instaplijsten bij de voorportieren met het Puma-logo en een zwarte hemelbekleding maken het interieur van de Black Edition compleet.

Voor de Puma Gen-E is een breed aanbod aan carrosseriekleuren beschikbaar. Naast Azura Blue bestaat het palet uit Agate Black, Cactus Grey, Digital Aqua Blue, Electric Yellow, Fantastic Red, Frozen White, Magnetic Grey en Solar Silver. Magnetic Grey wordt beschikbaar op de uitvoeringen Select, Premium en Black Edition. Azura Blue wordt als standaardlak aangeboden op de Black Edition. De Puma Gen-E is verkrijgbaar vanaf 28.995 euro, de Puma Gen-E Black Edition is verkrijgbaar vanaf 35.295 euro. De maximale actieradius van de Puma Gen-E betreft 419 km volgens WLTP.

BlueCruise beschikbaar op Puma en Puma Gen-E

Naast de nieuwe uitvoeringen biedt Ford BlueCruise aan op zowel de Puma Hybrid als Puma Gen-E. Met deze technologie kan de bestuurder op daarvoor aangegeven snelwegen de handen van het stuur nemen, terwijl de aandacht en ogen op de weg gericht moeten blijven.

BlueCruise kan in Europa worden gebruikt op meer dan 139.000 kilometer aan aangewezen snelwegen, de zogenoemde Blue Zones. Het systeem ondersteunt de bestuurder onder meer tijdens lange snelwegritten en in langzaam rijdend verkeer. Klanten kunnen BlueCruise op verschillende manieren activeren. De technologie is beschikbaar via een eenmalige aankoop en via een maand- of jaarabonnement.

Daarnaast biedt Ford voor zowel Puma Hybrid als Puma Gen-E een BlueCruise Edition aan. Deze uitvoering omvat permanente activatie van BlueCruise en onderscheidt zich met specifieke designdetails, waaronder Vapor Blue als carrosseriekleur en contrasterende zwarte 18-inch lichtmetalen wielen.