Autotest | Ford is druk bezig met "elektrificeren". Dat is een listig gekozen marketingterm om aan te geven dat een auto een vorm van elektrische aandrijving krijgt. Dat kan alles zijn van een eenvoudig hulpmotortje dat een duwtje in de rug geeft om de benzinemotor te ontzien tot volledig elektrische aandrijving. Het instapmodel van Ford, de Fiesta, is voorzien van die eerste. Tijd voor een hernieuwde kennismaking met de Ford Fiesta mild-hybrid.

De Ford Fiesta is op het moment van schrijven 3 jaar op de markt. Dat is nog te vroeg voor een facelift. Daarom heeft Ford gekozen voor een "minor model change" ofwel kleine aanpassingen zonder grote heisa te maken. Het uiterlijk is daarom niet gewijzigd en dat is ook helemaal niet nodig. Nog altijd is de Fiesta een "kek" wagentje: compact, gespierd en met een uitgesproken positieve uitstraling. Zelfs in de hier getoonde behouden zilvergrijze kleur ziet de Fiesta er geweldig uit!

In het interieur wordt de huisstijl voortgezet met gedurfde lijnen, zonder de bruikbaarheid uit het oog te verliezen. De ruimte voorin is goed. Daarbij valt op dat de voorstoelen een fractie te klein zijn. Daardoor worden bijvoorbeeld de schouderbladen niet ondersteund, maar "teruggeduwd". Ook de hoofdsteunen zijn net niet hoog genoeg om voor iedereen optimaal bij te dragen aan de veiligheid.

De ruimte achterin is alleen voldoende als de personen voorin iets inschikken, zoals gebruikelijk bij auto's van deze omvang. De bagageruimte is gemiddeld, maar met ingang van modeljaar 2020 iets beter bruikbaar. Wanneer wordt gekozen voor het optionele B&O audiosysteem wordt de daarbij behorende subwoofer namelijk niet meer in de extra ruimte onder de laadvloer gebouwd, maar in de loze ruimte in de zijwand (tussen de wielkast en het achterlicht).

De uitrusting is modern, maar gezien de prijs van de auto mogen hier geen wonderen worden verwacht. De meeste techniek uit de grotere modellen van Ford is verkrijgbaar in de kleine Fiesta, maar niet standaard. Het enige dat echt ontbrak op de testauto was dodehoekdetectie en dat is extra bezwaarlijk omdat de buitenspiegels onhandig klein zijn. De Fiesta is (te) voorzien van Ford's "Sync" audio-, communicatie- en navigatiesysteem dat ook Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Vanaf modeljaar 2020 kunnen mobiele telefoons die de Qi-standaard ondersteunen draadloos worden opgeladen.

Mild hybrid

De reden om opnieuw met de Fiesta op pad te gaan is de komst van de "mild hybrid". Dit betekent dat de Fiesta tijdens uitrollen en remmen bewegingsenergie kan omzetten in elektriciteit. Daartoe zijn de dynamo en startmotor vervangen door een nieuwe unit die beide taken voor zijn rekening neemt. De energie wordt opgeslagen in een 48 volt accu onder de bijrijdersstoel.

Bij sommige auto's is de werking van een mild-hybrid systeem niet of nauwelijks merkbaar. Bij de Fiesta daarentegen is de aanwezigheid van deze techniek overduidelijk. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, is voelbaar dat de auto iets inhoudt. Tevens geeft een groen lampje bij de snelheidsmeter aan dat de batterij wordt geladen. Die teruggewonnen energie wordt onder andere gebruikt voor een start/stop-systeem, dat nu veel sneller en soepeler functioneert. Van starten is na de stop simpelweg niets meer merkbaar. Zodra het koppelingspedaal wordt ingetrapt om de eerste versnelling in te leggen en weg te rijden loopt de motor direct.

Tijdens het accelereren is merkbaar dat de elektromotor een duwtje in de rug geeft op het moment dat de benzinemotor hard moet werken. In de stad zorgt dit ervoor dat het verbruik minder snel oploopt. Op de buitenweg resulteert het in merkbaar betere presetaties. Dit is echter sterk afhankelijk van de gekozen modus. In de sportstand is de Fiesta ronduit levendig en uitdagend. In de standaard-modus is de Fiesta vlot. In de eco-stand is het met de pret gedaan en doen alle systemen merkbaar een stapje terug.

De 1.0 liter benzinemotor in de testauto levert 125 pk. De prestaties die daarmee worden neergezet zijn voldoende, maar dankzij het levendige karakter voelt de Fiesta (veel) sneller dan hij eigenlijk is. Toen deze driecilinder door Ford werd geÏntroduceerd was het een revolutie op het gebied van rust en souplesse. Echter, in vergelijking met de nieuwste en meest verfijnde driecilinders van andere merken behoort de Ford EcoBoost motor niet meer tot de stilste krachtbronnen. In absolute zin blijft de Fiesta echter nog altijd vlot, snel en zuinig. De testrit, bestaande uit 75% snelweg en 25% stadsverkeer, leverde een verbruik van 1 op 20.2 op.

Weggedrag

Iedere Ford onderscheidt zich met een unieke balans tussen sportiviteit en comfort. Dankzij de geringe omvang en het dito gewicht is de Fiesta van alle Fords zonder twijfel het meest levendige en daarmee ook het leukste model. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat de testauto een "ST-Line" is, waarbij het onderstel extra sportief is afgestemd. Dit zal echter niet bij iedereen in de smaak vallen, want de ST-Line "stuitert" meer over slecht wegdek dan dat het oneffenheden opvangt. Vanaf modeljaar 2020 wordt de Fiesta niet langer op vierseizoenen-banden geleverd, maar op zomerbanden. Hierdoor is het weggedrag iets verbeterd.

Niet alleen de afstemming van het onderstel is gericht op rijplezier. Ook het uitstekende stuurgevoel zorgt ervoor dat de bestuurder als vanzelf weet waartoe de auto in staat is. Voor de meeste bochten is remmen optioneel en is het alleen nodig voor het comfort van de passagiers! Kortom: de Fiesta maakt zijn naam nog steeds waar en met de mild-hybrid aandrijving is het feestje alleen maar groter geworden.

Conclusie

De Ford Fiesta is vanaf modeljaar 2020 leverbaar met "mild-hybrid"-techniek. Het belangrijkste doel van deze techniek is om het verbruik en daarmee de CO2-uitstoot te reduceren. In hoeverre dat werkt, is sterk afhankelijk van het gebruik van de auto. Wie onvoldoende op de buitenweg rijdt zal de accu nauwelijks laden, maar wie niet voldoende in de stad rijdt heeft vervolgens geen baat bij de elektrische assistentie. Gemiddeld bespaart mild-hybrid 8%. Hoeveel dat in de praktijk is, is afhankelijk van de inzet van de auto.

Het beste nieuws is echter dat mild-hybrid in de praktijk veel meer biedt dan alleen brandstofbesparing. De Fiesta is er namelijk ook comfortabeler en leuker door geworden! Het start/stop-systeem werkt beduidend beter (sneller, minder trillingen) en de levendigheid is toegenomen. Nadelen kent de mild-hybrid techniek niet. Dus wie het niet voor het milieu doet, kiest voor mild-hybrid voor de betere rijeigenschappen.

plus Geslaagde vormgeving

Uitstekende rijeigenschappen

Mild-hybrid biedt alleen voordelen, geen nadelen min Matige ruimte achterin

Voorstoelen mogen groter

Onhandig kleine buitenspiegels

