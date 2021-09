Vooruitblik | De zevende generatie van de Ford Fiesta werd geïntroduceerd in 2017. En dat betekent dat het nu tijd is voor een verjongingskuur! Om de vernieuwde Fiesta aan de wereld te kunnen tonen, werden met de hand gebouwde exemplaren in een fotostudio vastgelegd. Autozine was daar bij en maakte nu al kennis met de Ford Fiesta voor modeljaar 2022.

De Ford Fiesta onderscheidt zich onder andere van de concurrentie met de opbouw van de diverse uitvoeringen. De Fiesta wordt niet geleverd in een traditionele basisuitvoering waarna stapsgewijs meer luxe wordt toegevoegd. In plaats daarvan is de Fiesta beschikbaar in diverse smaken, waarbij de nadruk ligt op luxe, sportiviteit of avontuur.

Om die verschillende karakters beter tot hun recht te laten komen is het front herzien voor modeljaar 2022. De vernieuwde Fiesta heeft een compleet nieuw gezicht en dat is even wennen na de scherpe, dynamische lijnen en de dappere blik die de auto tot nu toe kenmerkten. Voortaan heeft de Fiesta een meer ingetogen uitstraling. Tegelijkertijd is de compacte Ford meer aanwezig omdat de motorkap met enkele centimeters is verhoogd (zonder negatieve gevolgen voor de stroomlijn, volgens Ford). Dit gaf meer ruimte om de koplampen scherper te tekenen en het Ford-logo prominent in de grille te plaatsen.

Het belangrijkste is echter dat de nieuwe neus meer vrijheid biedt om de vorm van de grille en de breedstralers aan te passen per uitvoering. Bij de snelle ST (groene auto op de foto) wordt de breedte meer benadrukt, terwijl de avontuurlijke Active (blauwe auto op de foto) juist zijn hoogte benadrukt.

Ruimte en uitrusting

De stijl van het interieur is niet aangepast. Net als bij iedere andere Ford worden techniek en comfort gecombineerd. Ook voor dit kleinste model is de uitstraling zakelijk en degelijk; hier geen frivole uitspattingen of creatieve elementen. Vanaf modeljaar 2022 is het aandeel van milieuvriendelijke materialen in de bekleding groter. Tevens belooft Ford dat de gehele auto voortaan vrij is van dierlijke producten ("vegan").

De ruimte voorin is voldoende, waarbij de lekker grote stoelen ervoor zorgen dat de Fiesta ruimer lijkt dat hij eigenlijk is. De beenruimte achterin is gering, zoals bij de meeste auto's van dit formaat. De Fiesta ST is niet langer voorzien van kuipstoelen van Recaro omdat deze volgens klanten te weinig comfort boden op lange afstanden. Daarom heeft Ford een eigen sportstoel ontwikkeld voor de snelste Fiesta.

De meest in het oog springende vernieuwing zijn de klokken achter het stuurwiel. Of beter gezegd: het ontbreken daarvan, omdat ze zijn vervangen door een beeldscherm. Het voordeel hiervan is dat de indeling naar eigen wens kan worden aangepast. Ondanks het feit dat Ford andere nieuwe modellen inmiddels voorziet van SYNC4, moet de vernieuwde Fiesta het doen met versie 3 van dit gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Nog steeds zijn luidsprekers van B&O leverbaar en ook tijdens deze hernieuwde kennismaking wisten die positief op te vallen met de heldere en muzikale klank.

Om de veiligheid te vergroten is de Fiesta voortaan leverbaar met "slimme" koplampen. Wanneer wordt gereden met grootlicht dimt een deel van de lichtbundel automatisch om te voorkomen dat tegenliggers worden verblind.

Aandrijving

Net als de meeste andere autofabrikanten investeert Ford alle tijd en financiële middelen in de ontwikkeling van elektrische auto's. De vernieuwde Fiesta is daarom voorzien van dezelfde benzinemotoren als voorheen. Echter, alle benzinemotoren zijn voortaan voorzien van mild-hybrid techniek. Hierbij wordt energie die wordt teruggewonnen tijdens remmen of uitrollen opgeslagen in een batterij. Wanneer de benzinemotor hard moet werken, gebruikt een elektromotor die gratis energie om de verbrandingsmotor bij te staan en zo het verbruik te verlagen.

Een andere brandstofbesparende voorziening is de automatische versnellingsbak. Deze is optimaal afgestemd op het karakter van de mild-hybrid motor en zorgt daarom ook voor een iets lager vebruik. Een benzinemotor is namelijk bij een bepaald toerental het meest efficient. Echter, de gemiddelde bestuurder voelt niet goed aan welk toerental dat is en kan de motor dus ook niet binnen dat toerenbereik houden. De nieuwe zeventraps automaat met dubbele koppeling is zo geprogrammeerd dat de motor altijd binnen het ideale toerenbereik wordt gehouden.

Weggedrag

Het onderstel is niet aangepast voor modeljaar 2022 en aanpassingen aan de versnellingsbak of het uiterlijk zullen geen invloed hebben op het weggedrag. Daarom kan hier worden afgegaan op de ervaringen met eerdere proefritten met de Fiesta.

Het onderstel vormt een unieke balans tussen comfort en sportiviteit. Dat wordt aangevuld met een besturing die licht is, maar toch duidelijk voelbaar maakt wat er gaande is onder de voorwielen. Het resultaat is een auto die comfortabel is wanneer nodig, maar uitdagend en sportief wanneer gevraagd.

Conclusie

Binnenkort verschijnt de vernieuwde Ford Fiesta. Een fotosessie met de eerste, handgebouwde exemplaren leert dat de verschillen vooral in het uiterlijk zitten. Het front is aangepast om het verschil in karakter tussen de luxe Titanium, snelle ST (Line) en avontuurlijke Active te vergroten.

Daarnaast zijn kleine technische wijzigingen doorgevoerd. De uitrusting is iets moderner geworden, met slim grootlicht als belangrijkste vernieuwing. Mild-hybrid aandrijving is voortaan standaard, dat samen met een automatische versnellingsbak voor een iets lager verbruik zorgt.

plus Prima weggedrag

Uitgesproken varianten min Geen SYNC4

