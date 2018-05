Autotest | Toen Ford de nieuwe Fiesta introduceerde, had het een duidelijk doel voor ogen. De Fiesta moest beter sturen en geavanceerdere techniek bieden dan de concurrentie. Maar Ford had nog een doel: de Fiesta moest meer verscheidenheid bieden. Daarom is de Fiesta er als luxueuze Vignale, als sportieve ST nu ook als avontuurlijke "Active".

SUV's zijn razend populair. Zogenaamde "sports utility vehciles" houden het midden tussen een terreinauto en een gewone personenauto. Ze bieden het stoere uiterlijk en de kracht van een terreinauto, maar de luxe en verfijning van een personenauto. Echter, SUV's zijn vanwege de hoge bouw en de geavanceerde techniek kostbaar in aanschaf en gebruik.

En dat is waarom de Fiesta er nu als "Active" is. De Fiesta Active heeft wel de avontuurlijke aankleding van een terreinauto, maar niet de kostbare techniek. Zo'n mengvorm van beide wordt ook wel "crossover" genoemd.

De Fiesta Active is herkenbaar aan kunststof stootranden rondom, een zwarte grille met zwarte omlijsting en extra bodemvrijheid, want het onderstel is met 2 cm verhoogd. Bijzonder is het zwarte dak dat op het eerste gezicht van glas lijkt te zijn, maar in feite gewoon van metaal is. Let ook op de dakdragers: dit is de enige Fiesta die daarvan is voorzien (maximum draaggewicht: 50 kg). De testauto is uitgevoerd in de kleur "Lux Yellow", die alleen beschikbaar is op de Fiesta Active.

Interieur

In het interieur zijn de verschillen met de alledaagse Fiesta kleiner. De geel / oranje kleur komt terug in diverse sierdelen, en zo is toch duidelijk dat het hier om een bijzondere uitvoering gaat. Ondanks de veelbelovende naam is de Fiesta Active niet aangepast aan een bovengemiddeld actief leven. Het interieur is niet voorzien van extra stootranden, handvatten, extra bergvakken of een kompas. Ook is het interieur niet uitgevoerd in gemakkelijk afwasbare materialen en is de bagageruimte niet voorzien van rubber matten. Die laatste staan overigens wel op de optielijst.

Dankzij het verhoogde onderstel is de instap iets eenvoudiger, maar het verschil is gering. De bestuurder ervaart geen hogere zit of beter overzicht over het verkeer (met het instellen van de stoelhoogte is meer te bereiken).

Net als iedere andere Fiesta, biedt de Active een moderne en rijke uitrusting voor een auto in dit segment. De veiligheid wordt gediend door een arsenaal aan camera's en sensoren, waardoor de Fiesta met de bestuurder meekijkt en waarschuwt of zelfs ingrijpt wanneer nodig. Deze systemen werken tot een afstand van 130 meter voor de auto en daarmee gaat de Fiesta letterlijk en figuurlijk verder dan veel concurrenten.

Als het gaat om luxe, valt de Fiesta op met het complete "infotainment"-systeem. Het optionele B&O audiosysteem maakt de beleving compleet, want hiermee biedt de Fiesta een geluidskwaliteit die tot nu toe alleen was te vinden in auto's uit een (veel) hoger segment.

Afhankelijk van het gekozen uitrustingsniveau biedt de Fiesta drie niveaus van geluidsisolatie. De Active biedt een betere geluidsisolatie dan de basis Fiesta ("Trend"), maar minder dan het topmodel ("Vignale").

Motoren

Net als de gewone Fiesta, is de Active beschikbaar met een 1.0 liter driecilinder "Ecoboost" motor. Afhankelijk van de uitvoering (motormanagement, turbo en uitlaatsysteem) levert deze 100, 125 of zelfs 140 pk. Die laatste variant komt niet naar Nederland, maar wordt desondanks door Ford Europa beschikbaar gesteld voor de proefrit.

“Iedere Fiesta heeft van nature een bovengemiddeld goede wegligging en dat geldt ook voor de Active„

De 140 pk sterke benzinemotor presteert met groot gemak en er is altijd een aangename reserve beschikbaar. Alhoewel de Fiesta Active absoluut niet het machtige gevoel van een echte SUV geeft (hoge zit, gevoel een grote machine te besturen), geeft de 140 pk sterke EcoBoost wel het gevoel van overdaad dat hoort bij een SUV.

Om de prijs bescheiden te houden, beschikt de Fiesta Active niet over vierwielaandrijving. Maar... om toch verder te komen onder lastige omstandigheden (sneeuw, ijs, nat gras, modder, etc.) is een speciale "slippery" modus beschikbaar, waarmee de antislip-regeling wordt aangepast en de grip verbetert.

Daarnaast is een economische modus beschikbaar. Hiermee neemt het motorvermogen merkbaar af, ten gunste van het verbruik. Ondanks een veeleisend parcours met veel bergen en stadsverkeer, kwam het testverbruik uit op 5.7 liter per 100 km. In vergelijking met echte SUV's in dit segment, inclusief Fords eigen EcoSport, is de Fiesta daarmee ongeveer één liter per 100 km zuiniger.

Wegligging

Het weggedrag is het sterkste punt van de Ford Fiesta. Door het onderstel met 2 cm te verhogen neemt de bodemvrijheid toe en kan in licht terrein worden gereden. Tegelijkertijd wordt hiermee de wegligging negatief beïnvloed. Toch is in de praktijk weinig tot niets merkbaar van het verhoogde onderstel. Hoogstens is het weggedrag iets minder verfijnd en is de besturing iets minder scherp, maar de verschillen zijn minimaal. Ford heeft namelijk ook de wielophanging aangepast en voorziet de Fiesta Active van "slimme" schokbrekers die extra comfort bieden op zeer slecht wegdek. Daarbij is de spoorbreedte iets vergroot (10 mm), waardoor de stabiliteit toenam.

Omdat de auto evengoed stuurt als de gewone Fiesta, heeft de Active een groot voordeel boven een SUV, die vanwege de hoge bouw (dus hoog zwaartepunt) van nature een minder stabiel weggedrag heeft. Iedere Fiesta heeft van nature een bovengemiddeld goede wegligging en dat geldt ook voor de Active. Ook als het gaat om de wegligging is de Fiesta Active daarom in het voordeel ten opzichte van een SUV.

Conclusie

Ford zoekt het hoger op met de Fiesta Active. Twee centimeter hoger wel te verstaan. Het verhoogde onderstel en de speciale aankleding zorgen samen voor een andere beleving. Het verschil met een doorsnee Fiesta is niet zo groot als bij de Vignale (een oase van rust, een overdaad aan luxe) en de ST (opwindend snel, uitdagend scherp), maar de Active is meer dan alleen een bijzondere aankleding.

Het hogere onderstel en de aangepaste wielophanging maken de Fiesta Active geschikt voor licht terrein en alle uitdagingen van de stad. Als het gaat om de rijeigenschappen zijn de verschillen met de gewone Fiesta klein en dat is goed nieuws! Want daarmee is de Fiesta Active een voordelig en verstandig alternatief voor een SUV: wel het stoere uiterlijk, niet de hoge kosten.