Ford start productie vernieuwde EcoSport

13 oktober 2017 | Ford is in de assemblagefabriek in het Roemeense Craiova begonnen met de productie van de vernieuwde EcoSport SUV. Daarmee bedient het bedrijf het snelst groeiende marktsegment in Europa. De EcoSport is voor het eerst ook leverbaar in de sportieve, door Ford Performance geïnspireerde EcoSport STLine-uitvoering. De EcoSport staat begin 2018 bij de Nederlandse Ford-dealers.

De algehele verkoop van SUV's in de twintig traditionele Europese markten waarop Ford actief is, is het afgelopen jaar met 27 procent gegroeid, terwijl meer dan een kwart van de geregistreerde nieuwe gezinsauto's een SUV was. In 2016 groeide de verkoop van Ford SUV's in Europa met meer dan 30 procent. In de eerste acht maanden van 2017 bedroeg deze groei al 27 procent.

De groei van de SUV-markt levert ook nieuwe banen op. Voor het einde van het jaar creëert Ford 1.700 extra banen bij Ford Craiova, waarmee het totale aantal medewerkers voor de auto- en motorproductie stijgt tot 3.900. In totaal heeft Ford nu al meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in de Roemeense faciliteit sinds deze in maart 2008 werd overgenomen.

Craiova is de enige locatie die EcoSports maakt voor Europa en bedient 56 markten verspreid over vier continenten. Het gaat om uiteenlopende markten als het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Caledonië in Oceanië, Turkmenistan in Centraal-Azië en Zuid-Afrika.

Het team van Ford Craiova blijft ook de 1.0-liter EcoBoost-motor van Ford produceren. Dit is de enige motor die vier jaar op rij tot International Engine of the Year is uitgeroepen.

De nieuwe Ford EcoSport biedt een verfijnder interieur en exterieur. Zijn uiterlijk doet denken aan dat van de grotere Kuga en Edge. Het interieur van de EcoSport is vernieuwd en is nu in lijn met de onlangs vernieuwde Fiesta, inclusief het 'zwevende' touchscreen in de middenconsole (tot wel 8 inch) en is opgetrokken uit fijne, zachte materialen. Optioneel beschikt de nieuwe EcoSport over SYNC3-connectiviteit en een premium B&O PLAY-audiosysteem dat speciaal voor deze compacte SUV is gekalibreerd.