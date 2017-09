Ford EcoSport ondergaat facelift

5 september 2017 | Ford heeft de vernieuwde Ford EcoSport onthuld. De Ford EcoSport is nu ook voor het eerst leverbaar in de sportieve, door Ford Performance geïnspireerde, EcoSport ST-Line-uitvoering. Bovendien biedt de nieuwe EcoSport technologieën voor bestuurdersassistentie waaronder het SYNC 3 infotainment systeem, cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer en een achteruitrijcamera.

De exterieurstyling van het nieuwe model is dynamischer, robuuster en luxueuzer en is leverbaar in 12 kleuren. Verder zijn er meer personalisatie-opties, waaronder contrasterende dakkleuren die doorlopen tot aan detaillelijn van de auto.. Een nieuw luxe interieur waarin de bestuurder centraal staat, biedt inzittenden een superieure ervaring dankzij een zwevend, centraal geplaatst 8"-aanraakscherm, stuurwielverwarming en handige opbergmogelijkheden, waaronder een in hoogte verstelbare kofferbakvloer.

Vanaf modeljaar 2018 is er een 125 pk 1.5-liter EcoBlue-dieselmotor leverbaar met een nieuwe, frictiearme handgeschakelde zesversnellingsbak die voor nog minder CO2-uitstoot en lager brandstofverbruik zorgt. Het ontwerp van de gloednieuwe Ford 1.5-liter EcoBlue-dieselmotor levert meer vermogen en een lagere CO2-uitstoot. De viercilindermotor kent een aantal technologieën, waaronder:

Een lagedruksysteem voor uitlaatgasrecirculatie dat in combinatie met een tussenkoeler op water-luchtbasis zorgt voor een efficiëntere verbranding en een lagere uitstoot

Een geïntegreerd inlaatspruitstuk voor een goede luchttoevoer naar de motor.

Een turbocompressor met lage inertie voor een snellere, beter regelbare turborespons; in de constructie ervan zijn raketmotormaterialen toegepast die bestand zijn tegen hoge temperaturen

Een hogedruk brandstofinjectiesysteem dat responsiever en stiller is en voor een nauwkeuriger brandstofaanlevering zorgt

Overige opties op motorgebied zijn de 1.0-liter EcoBoost-benzinemotor met een vermogen van 125 en (vanaf medio 2018) 100 pk met een handgeschakelde zesversnellingsbak; plus een 125 pk motor met een automatische zesversnellingsbak met schakelpeddels die op de stuurkolom zijn gemonteerd voor schakelgemak.

De gefacelifte EcoSport beschikt over de rijeigenschappen en comfort die specifiek zijn afgesteld op de Europese klant, met geoptimaliseerde vering en demping, veringsondersteuning, stuurinrichting, torsie-achteras, het Electronic Stability Programme en profielen voor stuurbekrachtiging.

De SUV-styling van de EcoSport doet denken aan die van de Kuga en de Edge. Prominent aanwezig aan de voorzijde zijn een nieuwe, forse trapezevormige grille en opvallende hoekige koplampen. Deze worden aangeboden met een High Intensity Discharge-lichtsysteem (xenon) met LED-lampen voor dagverlichting. De hoekige mistlampbehuizing vormt de afronding van het driekwarts voorprofiel dat is geïnspireerd op de riemen van een rugzak die een verwijzing zijn naar een avontuurlijk karakter.

Het interieur is opnieuw vormgegeven en biedt meer gebruikersvriendelijke bedieningselementen, prettig aanvoelende materialen en een nieuw, ergonomisch vormgegeven middenconsole met minder knoppen voor meer gebruiksgemak. De nieuwe voor- en achterstoelen bieden meer comfort en hebben een luxueuze uitstraling. Zo kan er desgewenst worden gekozen voor een deels lederen uitvoering. De interieurverlichting is in zeven verschillende kleuren instelbaar zodat de inzittenden de ambiance kunnen aanpassen aan hun stemming.

Het assortiment van de EcoSport bevat, nu ook de sportieve EcoSport ST-Line variant. De ST-Line uitvoeringen bieden een opvallende styling en een sportieve rijdynamiek, plus een reeks krachtige en zuinige EcoBoost-benzinemotoren en TDCi-dieselmotoren.

De EcoSport ST-Line is standaard uitgerust met unieke, op Ford Performance geïnspireerde bumpers en zijskirts, in zwart afgewerkte dakrails en koplampsierrringen, 17" lichtmetalen velgen in Dark Tarnish, ST-Line-logo en een zwart gelakt dak en buitenspiegels. Onderdeel van het interieur zijn ook het unieke ST-Line lederen stuurwiel met de platte onderkant, unieke deels in leer uitgevoerde stoelen met Miko-Dinamica-elementen - milieuvriendelijk suède gemaakt van gerecycled polyester - en rode stiksels, een in leer uitgevoerde handrem en versnellingspookknop, instaplijsten met ST-Line-logo en roestvrijstalen sportpedalen.

Het SYNC 3-systeem voor communicatie en entertainment is compatibel met Apple CarPlay. SYNC3 wordt in de EcoSport ondersteund door een zwevend 8"-touchscreen dat kan worden bediend door middel van knijp- en veegbewegingen. Voor SYNC 3 is tevens een zwevend 6,5"-kleurenaanraakscherm leverbaar. Er wordt een 4,2" kleurenscherm aangeboden in combinatie met Bluetooth-connectiviteit en twee USB-ingangen.

En nieuw B&O PLAY-systeem dat een verbeterde audio-ervaring biedt met tien luidsprekers, waaronder een in de kofferbak gemonteerde subwoofer en een luidspreker voor middentonen die in het midden van het dashboard is geplaatst. Dit systeem is speciaal afgesteld voor de EcoSport en wordt aangestuurd door de nieuwste Digital Signal Processing Amplifier voor een nauwkeurige toonregeling en audiomix, waaronder een Surround Sound-instelling.

Een primeur voor de EcoSport is de cruise control met instelbare snelheidsbegrenzer die de bestuurder helpt om zich aan de maximumsnelheid te houden en een achteruitrijcamera voor efficiënter en veiliger parkeren.

Automatisch inschakelende koplampen en ruitenwissers met regensensor nemen deels de stress van het autorijden weg en zorgen ervoor dat de bestuurder zich beter kan concentreren op de weg. Het comfort wordt verder verhoogd door het optioneleverwarmde stuurwiel en climate control. Meer gebruiksgemak wordt geboden met een nieuw 4,2" instrumentencluster dat essentiële informatie toegankelijker maakt, en elektronisch verstelbare en verwarmbare spiegels om op winterochtenden sneller te kunnen vertrekken.

Verder is de EcoSport uitgerust met de volgende technologieën voor bestuurdersassistentie: Ford Blind Spot Information System dat de bestuurder waarschuwt voor auto's die gaan passeren en Roll Stability Control, een standaard aanwezige technologie waarmee automatisch het motorkoppel en de remmen worden aangepast om de bestuurder te helpen de controle over de auto te behouden.

De bescherming van de inzittenden is verder verbeterd en omvat nu airbags aan de voorzijde voor bestuurder en bijrijder; een knie-airbag voor de bestuurder; nieuwe zij-airbags voor extra bescherming van de borstkas en waarmee de inzittende wordt weggeleid van een impact en nieuwe gordijnairbags die maximale bescherming bieden bij een botsing in de flank. Ook het veiligheidsniveau van de EcoSport is verder opgeschroefd, met een standaard alarmsysteem.