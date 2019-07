Ford maakt vloermatten van plastic flessen

22 juli 2019 | Ford heeft een slimme manier gevonden om plastic flessen te hergebruiken. Elke geproduceerde EcoSport SUV wordt voorzien van vloerbekleding die is gemaakt van 470 plastic wegwerpflessen.

Sinds de internationale introductie van de EcoSport in 2012 heeft Ford 650 miljoen halve liter flesjes, met een geschat totaalgewicht van 8.262 ton (12,7 gr per fles en 1.384.274 verkochte EcoSports wereldwijd) nieuw leven ingeblazen. Als je die flesjes achter elkaar zou leggen, kom je meer dan twee keer de wereld rond (een half liter flesje is 20,32 cm cm groot. 415.282.200 x 20,32 = 84.385 km. De omtrek van de aarde is is 40.075 km).

Ford begon al meer dan 20 jaar geleden met het hergebruik van plastic en recyclet op dit moment wereldwijd 1,2 miljard flessen per jaar. "Consumenten zijn zich veel bewuster geworden van de schade die wordt aangericht als je plastic weggooit. Wij zijn echter al lang bezig met een missie om de hoeveelheid gerecyclede en hernieuwbare materialen te vergroten in elke nieuwe auto die we maken", zegt Tony Weatherhead, materials engineer van Ford Motor Company.

Om plastic geschikt te maken voor de productie van automatten moeten de flessen en doppen eerst heel fijn worden versnipperd. De plastic snippers worden vervolgens verhit tot 260 °C en gesmolten om er vezels van te maken met de doorsnee van een menselijk haar. Die vezels worden tot garen gesponnen door verschillende vezeldraden in elkaar te draaien; en van dat garen worden matten geweven. In heel Europa wordt maar 30 procent van het plastic afval gerecycled. De Ford EcoSport wordt geproduceerd in Craiova (Roemenië).