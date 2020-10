Ford introduceert EcoSport Active

9 oktober 2020 | De Active-modelvarianten van Ford zijn populair. Van de Ford Fiesta Active zijn er in Europa sinds 2018 meer dan 55.000 verkocht. Ongeveer één op de vijf verkochte Fords Focus in de eerste helft van dit jaar is een Active. Nu voegt Ford de EcoSport Active aan de range toe. De marktintroductie is 6 november 2020.

De Ford Active-modelvarianten zijn ontworpen voor meer mogelijkheden en flexibiliteit om verschillende activiteiten te ondersteunen buiten de gebaande wegen. Figuurlijk én letterlijk, want het onderstel van de modellen is versterkt, zowel voor wat betreft wielophanging als stuurinrichting. Ook zijn ze voorzien van een limited slip-differentieel dat zorgt voor meer grip op onverharde wegen. De EcoSport Active heeft een eigen styling voor exterieur en interieur. De rijhoogte is vergroot en de auto is voorzien van beschermende bodypanelen.

Ford rolt eind dit jaar een nieuwe strategie uit. Die is gericht op het bieden van meerwaarde, meer uitrusting en een gestroomlijnde koopervaring. Alle modellen volgen dezelfde modelopbouw met drie hoofdvarianten: ST-Line voor liefhebbers van een sportieve styling die geïnspireerd is op Ford Performance, Titanium voor wie comfort wenst en Active voor kopers die maximale veelzijdigheid wensen. Voor de meeste modellen, waaronder de Fiesta, Focus, Kuga en Mondeo is er boven de Titanium meer luxe en een premium uitstraling mogelijk, middels de Vignale uitvoering.

De meest gekozen opties worden gebundeld in uitrustingspakketten, waarmee de koper meer waar voor zijn geld krijgt en het makkelijk kiezen is voor een uitrusting die bij zijn wensen past. Natuurlijk is er altijd nog te kiezen uit individuele opties. "We ontwerpen onze modellen zo dat ze aansluiten bij wat onze klanten willen en dat ze gebruiksvriendelijk zijn. Onze klanten verdienen een daarbij passend aankoopproces. De nieuwe klantbeleving maakt het kiezen van de juiste Ford eenvoudiger en sneller dan ooit en biedt meer waar voor het geld", zegt Roelant de Waard, Vice president Marketing, Sales & Service van Ford of Europe.

