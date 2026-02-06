Fiat introduceert 600 Sport

Fiat introduceert voor de Fiat 600 Sport een nieuwe carrosseriekleur: Mediterranean Green. Deze unieke kleur, beschikbaar naast zeven andere lakkleuren, is te combineren met een contrasterend zwart dak. Samen met de donker afgewerkte 18-inch lichtmetalen velgen zorgt dat voor een krachtige en energieke uitstraling. Daarnaast beschikt het model over exclusieve zwarte accenten op onder meer de grille, deurgrepen en achterlichten. Een speciaal Sport-logo op de spatbordrand benadrukt zijn uitgesproken karakter. Het interieur van de 600 Sport onderscheidt zich door zwarte elementen, een specifiek voor deze versie ontworpen dashboard en stoelbekleding. Extra voorzieningen voor de 600 Sport zijn onder meer sfeerverlichting met chromotherapie en een bestuurdersstoel met massagefunctie.

De Hybrid-versie is uitgerust met Fiat's nieuwste T-gen3 turbomotor, die gekoppeld is aan een automatische e-DCT-transmissie met dubbele koppeling. De verbrandingsmotor krijgt ondersteuning van een elektromotor van 21 kW voor een lager verbruik. Voor korte tijd en bij lage snelheid is ook volledig elektrisch rijden mogelijk, wat het brandstofverbruik vermindert in de file en in de stad. De 100% elektrische uitvoering levert zijn prestaties dankzij een 54 kWh-batterij, goed voor een gemiddelde actieradius van meer dan 400 km (WLTP) en meer dan 600 km in stadsverkeer.

Simultaan met de introductie van de nieuwe 600 Sport zijn de prijzen van alle Fiat 600 uitvoeringen aangescherpt. Prijzen beginnen voortaan bij € 27.999 voor de Hybrid met 110 pk in de uitvoering Pop. De Fiat 600 Sport met hybride-aandrijving is leverbaar vanaf € 32.999 en als Electric vanaf € 33.999. Rijden met een Fiat 600 Electric kan vanaf € 28.999 in de Pop-uitvoering.