Fiat introduceert 600e

De nieuwe Fiat 600e moet niet alleen in de stad uitblinken, maar ook daarbuiten. De 600e is volgens Fiat een vertolker van Italiaanse stijl en duurzaamheid die binnen een lengte van 4,17 meter ruimte belooft voor vijf inzittenden, met de grootste bagageruimte voorin (frunk) in zijn klasse, diverse veiligheidsvoorzieningen en een actieradius van meer dan 400 km (WLTP gecombineerd) en meer dan 600 km (WLTP city).

De vijfdeurs carrosserie belooft veel ruimte. Het interieur herbergt 15 liter aan opbergruimtes voor persoonlijke spullen. Ze zijn te vinden in de centrale console tussen de voorstoelen, met een speciale cover en flexibele bekerhouders, in de portieren en in het dashboard. De kofferbak heeft een inhoud van 360 liter.

Het lithium-ion accupakket met een capaciteit van 54 kWh maakt de forse actieradius mogelijk, waardoor de Fiat 600e ook geschikt is voor langere ritten buiten de stad of een weekendtrip. Met een DC-laadsnelheid tot 100 kW is de Fiat 600e onder ideale omstandigheden in een half uur tot 80% op te laden aan een snellaadstation. Met de AC-boordlader van 11 kW duurt het opladen thuis of via een (semi-)publiek laadpunt onder ideale omstandigheden minder dan zes uur. De elektromotor levert een vermogen van 115 kW (156 pk), goed voor een acceleratie van 0-100 km/h in 9,0 seconden. Om het rijkarakter naar wens in te stellen, heeft de bestuurder keuze uit de rijmodi Eco, Normal en Sport.

Vormgeving

De Fiat 600e heeft kenmerken van de iconische voorganger waarnaar hij is vernoemd. In vergelijking met de Fiat 500e oogt de 600e scherper en assertiever. Op de voorzijde en op de flanken schitteren verchroomde 600-signaturen. LED-verlichting is standaard. De uitstraling wordt versterkt door grote wielen tot 18-inch (diameter van 690 mm) en matzwarte zijskirts en wielkastlijsten. Op de achterbumper prijkt de Italiaanse vlag. Het uiterlijk wordt verfraaid door verchroomde en hoogglanszwarte accenten en door modelspecifieke kenmerken in de achterlichten.

De ambianceverlichting in het interieur alsmede de omgevingsverlichting van infotainment zijn afzonderlijk in te stellen in acht verschillende kleuren. Dat maakt in totaal 64 combinaties mogelijk. De bestuurdersstoel is elektrisch verstelbaar en voorzien van een massagefunctie.

De nieuwe Fiat 600e biedt ook ivoorkleurig kunstlederen bekleding met Fiat-opdruk en turquoise accenten. De stoelverwarming is in drie standen instelbaar, de achterbank is gescheiden neerklapbaar (40/60) en er zijn USB-aansluitingen type A en C voorin (type C achterin). Een smartphone is draadloos op te laden. Zodra de bestuurder de auto nadert met de sleutel op zak opent de deurvergrendeling automatisch.

Veiligheid en connectiviteit

De nieuwe Fiat 600e is voorzien van veiligheids- en assistentiesystemen en maakt autonoom rijden (level 2) mogelijk. Dat zijn onder meer Adaptive Cruise Control (ACC), Intelligent Speed Assist (verkeersbordherkenning) en Blind Spot Detection. Tot de beschikbare technologieën behoren ook de Stop&Go-functie, Electric Parking Brake, Autonomous Emergency Braking met voetgangers- en fietsersherkenning en vermoeidheidswaarschuwing Drowsy Driver Detection. Parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera met 180 graden beeldhoek en dynamische gidslijnen helpen bij het manoeuvreren en het vermijden van parkeerschade. Ook een elektrisch te openen en sluiten achterklep is leverbaar.

De uitrusting omvat onder meer elektrisch bedienbare zijruiten, automatische airconditioning, een regensensor en een audiosysteem met zes luidsprekers. Het infotainmentsysteem omvat een 10,25-inch beeldscherm, TomTom-navigatie, Apple CarPlay en Android Auto. De bestuurder kijkt uit op een 7-inch digitaal instrumentarium. De Fiat 600e biedt ook connectiviteitsdiensten via Uconnect, inclusief spraakbediening. De navigatie toont laadstations langs de gekozen route en biedt real-time informatie over beschikbare parkeerplaatsen. Met de Fiat-app zijn verschillende functies van de auto op afstand via de smartphone te bedienen, zoals de verlichting, claxon, centrale deurvergrendeling, verwarming en airconditioning.

La Prima en Red uitvoeringen

De Red-versie is uitgevoerd in de kleur rood, inclusief de logo's voor en achter. Er zijn tevens rode accenten op het dashboard en rode designelementen in de stoelbekleding van gerecycled stof te vinden. Ook de hoes van de opbergruimte in de centrale console is rood. Overigens is deze versie ook verkrijgbaar in de kleuren zwart of wit. De Fiat 600e Red is er vanaf € 35.990.

De La Prima is de meest rijk uitgeruste uitvoering. De topversie is er in vier verschillende kleurstellingen die verwijzen naar kleuren van het Italiaanse landschap: Sun of Italy, Sea of Italy, Earth of Italy en Sky of Italy. De Fiat 600e La Prima is er vanaf € 40.990.