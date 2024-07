Fiat 600e nu ook als Urban

De nieuwe Fiat 600e Urban heeft dezelfde prijsstelling als de huidige 600e RED. De Urban is echter leverbaar in meerdere carrosseriekleuren (zeven) en te combineren met twee nieuwe optiepakketten waarmee de auto meer naar wens is te configureren. Zo is er het Pack Comfort met parkeersensoren voor en achter, audiosysteem met zes speakers, achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen, Blind Spot Monitoring, dubbele kofferbakvloer, Keyless Entry & Go en elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels.

Het Pack Style breidt de uitrusting uit met 17-inch lichtmetalen wielen, hoogglans zwarte buitenspiegelkappen, verchroomde koplampomlijsting, LED-knipperlichten en -mistlampen vóór. Ook zijn de stoelen deels bekleed met kunstleder en wordt een automatisch dimmende binnenspiegel, verchroomde portiergrepen, ambianceverlichting, LED-leeslampjes en een dashboard in carrosseriekleur toegevoegd. Beide optiepakketten zijn leverbaar voor de meerprijs van 1.500 euro.

Nieuwe Fiat 600 Hybrid 136 pk tijdelijk even duur als 100 pk-variant

FIAT introduceert ook als aanvulling op de 100 pk-versie, een krachtigere versie van de Fiat 600 Hybrid. Met het vermogen van 100 kW (136 pk) en koppel van 230 Nm is een topsnelheid van 200 km/u en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 8,5 seconden mogelijk. De 136 pk sterke Fiat 600 Hybrid is te herkennen aan zijn dubbele verchroomde uitlaateindstuk, terwijl de 100 pk-versie een enkel verchroomd eindstuk heeft.

De meerprijs van de Fiat 600 Hybrid 136 pk bedraagt 1.500 euro ten opzichte van de 100 pk-versie. In de maanden juli en augustus 2024 worden alle versies van de Fiat 600 Hybrid echter aangeboden met een klantvoordeel van 1500 euro, waardoor de 136 pk-versie tijdelijk beschikbaar is voor de prijs van de 100 pk-versie. Beide versies van de Fiat 600 Hybrid zijn ook leverbaar in de uitvoering La Prima.