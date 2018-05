Fiat produceert 2 miljoenste 500

14 mei 2018 | De productie van de 2 miljoenste Fiat 500 is een nieuwe mijlpaal in het verhaal van de compacte Italiaan. Het model wordt wereldwijd in meer dan 100 landen verkocht. De productie van de nieuwe Fiat 500 in de Poolse Tychy fabriek begon in 2007. In datzelfde jaar werd de auto uitgeroepen tot 'Auto van het Jaar'. Nu rolde in dezelfde fabriek de 2 miljoenste Fiat 500 van de productieband, een Fiat 500C Collezione die verkocht zal worden in Italiƫ.

De productie van de 2 miljoenste Fiat 500 is een nieuwe mijlpaal in het succesverhaal van de Fiat 500. Het model wordt wereldwijd in meer dan 100 landen verkocht. Meer dan 80% van de verkopen vindt buiten Italië plaats en in Europa is hij al 5 jaar op rij het best verkochte model in zijn segment met een marktaandeel van 14,6% eind 2017. Ook 2018 begint goed voor de compacte Italiaan, want met bijna 60.000 verkochte voertuigen in het eerste kwartaal beleeft de 500 opnieuw een verkooprecord.

In 1957 werd de oer-Fiat 500 geïntroduceerd. Sinds die tijd zijn er meer dan 6 miljoen Fiats 500 verkocht. De 30 'special editions' van de Fiat 500 die de laatste 11 jaar zijn geïntroduceerd (Abarth meegerekend) dragen bij aan het succes.

Met meer dan 200.000 geproduceerde 500's per jaar, is de Poolse fabriek een van de meest geavanceerde FCA fabrieken ter wereld. Het was één van de eerste die de gouden 'World Class Manufacturing'-certificering kreeg toebedeeld.