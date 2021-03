Fiat bouw 2,5 miljoenste 500 in Tychy

22 maart 2021 | Fiat heeft de 2,5 miljoenste 500 geproduceerd. Het recordbrekende model, besteld door een klant uit Frankrijk, is een Fiat 500 Hybrid uitgerust met een mild hybrid-motor van 70 pk. De milde hybride technologie is Fiat's eerste stap tot de wereld van elektrificatie. In 2020 werden in totaal 110.000 verkochte exemplaren van de 500 en Panda Hybrid, vergezeld van de Lancia Ypsilon, met een verkoopmix van meer dan 50% 500 en Panda. Vanaf de lancering tot op heden zijn er in totaal meer dan 155.000 verkochte exemplaren van de drie modellen.

Met een totaal van 2,5 miljoen geproduceerde exemplaren breekt de Fiat 500 het record van de Poolse fabriek op het gebied van de totale productie van enkelvoudige voertuigen dat eerder op conto stond van de tweede generatie Panda (2.168.000 exemplaren) en de Fiat 126p (2.166.000).

Het icoon van Fiat dat sinds 2007 in Polen wordt geproduceerd, werd onmiddellijk een groot succes op internationale markten. Zozeer zelfs dat het klanten in meer dan 100 landen over de hele wereld heeft bereikt. En bijna 80% wordt buiten Italië verkocht, waardoor het Fiat's meest internationale auto en ambassadeur van "Made in Italy is". De belangrijkste markten zijn naast Italië, het VK, Frankrijk, Duitsland, Spanje, België, Nederland en Japan. De 500 heeft zelfs exotische markten bereikt als de Kaaimaneilanden, Curaçao, Sint Maarten, Senegal en Ghana.

De Fiat 500 eindigde 2020 als de Europese leider in het stadsautosegment met een marktaandeel van 17,7%. Daarmee werd het resultaat van een jaar eerder herhaald. Het model is ook een van de meest bekroonde auto's ter wereld, zoals blijkt uit de meer dan 60 internationale behaalde trofeeën. Deze omvatten de prestigieuze "Auto van het jaar 2008", "EuroCarBody 2007", "Auto Europa 2008", "World Car Design of the Year 2009", "Golden Compass 2011" en "De mooiste auto ter wereld".

Sinds het debuut van de eerste generatie in 1957 zijn er wereldwijd meer dan 6,7 miljoen Fiat's 500 verkocht. Het geheim van zijn wereldwijde succes ligt in zijn voortdurende evolutie, terwijl het trouw blijft aan zijn eigen identiteit. Het succes is ook te danken aan de vele speciale series die de afgelopen jaren zijn gelanceerd. Vaak in samenwerking met andere iconische merken, van mode tot kunst. Voorbeelden hiervan zijn de opvallende Diesel-, Gucci-, GQ- en Collezione-edities, de buitengewone Riva en Abarth Rivale, de originele Anniversario en 560 ter ere van de originele auto uit 1957, en de 500 Mirror en het 120-jarig jubileum.

