Afgeladen vol

Hoe goed de presentatoren op YouTube ook hun best doen: sommige producten wil de kijker zelf uitproberen. Zeker als het gaat om een grote aanschaf zoals een elektrische auto! Dat is waarom "Fully Charged Live" in het leven is geroepen. En na zowel corona als vele shows in Engeland gaat Fully Charged nu de wereld over.

Als locatie voor West-Europa is Amsterdam gekozen vanwege de goede bereikbaarheid, ook per elektrische auto. De show wordt aangepast aan iedere locatie. Zo staan in Amerika elektrische pickup trucks en gepantserde voertuigen centraal, terwijl in Amsterdam ook tweewielers en boten te zien zijn. Ongeacht de locatie is de hoofdrol weggelegd voor elektrische personenauto's en daarom zijn die in de "electric avenue" (zie panoramafoto) in alle soorten en maten te bewonderen.

Elektrische auto's

Tijdens deze eerste editie van Fully Charged Live in West-Europa laten diverse grote autofabrikanten nog massaal verstek gaan, maar het nieuwe Chinese merk XPeng is juist prominent aanwezig met twee nieuwe modellen. De P5 en P7 zijn op de stand binnen te zien en buiten te rijden. De auto's zijn echter niet te koop, het merk wil vooralsnog alleen reacties van de bestuurders peilen. Op basis daarvan wordt uiteindelijk een model ontwikkeld dat op maat is gemaakt voor de Europese markt.

De Nederlandse autofabrikant Lightyear bouwt een auto met zonnepanelen. De "Lightyear One" kan daarom opladen zonder stekker en weet zelfs tijdens het rijden energie te winnen voor een nog grotere actieradius en nog lagere kilometerkosten dan andere elektrische auto's. Het model is echter nog steeds in ontwikkeling, dus er is alleen een prototype te zien.

Een heuse wereldprimeur komt van de eveneens Nederlandse Squad Solar City Car. Deze elektrisch aangedreven brommobiel heeft zonnepanelen op het dak. Onder ideale omstandigheden kan daarmee energie voor 20 km per dag worden bijgeladen. De batterij is uitneembaar, zodat ook kan worden geladen als de eigenaar op een verdieping woont. De Solar City Car gaat naar verwachting 7.500 kosten en is daarmee beduidend voordeliger dan het huidige aanbod met verbrandingsmotor.

De favoriet van de redactie is een uit Estonie afkomstige driewieler: de Nobe 100 GT met guitig retro-design. De 100 GT is officieel gekwalificeerd als "trike" en hoeft daarom aan minder hoge (veiligheids)eisen te voldoen dan een auto, alhoewel de fabrikant daar wel naar streeft. Het autootje is gebouwd op een carbon frame en heeft kunststof plaatwerk om roest uit te sluiten. Nobe wil namelijk duurzame auto's bouwen die dankzij een modulaire opzet tijdens hun leven zijn aan te passen. Zo kunnen de batterij, motor en andere elektronica relatief eenvoudig worden vervangen als een betere techniek beschikbaar komt. De 100 GT heeft een richtprijs van 40.000 euro en heeft in België inmiddels een eerste dealer.

Niet retro, maar echt klassiek, zijn de diverse oldtimers die achteraf zijn voorzien van elektrische aandrijving. Het Belgische Monceau vindt het beste exemplaar van een klassieke Mercedes-Benz, restaureert deze waar nodig en vervangt de oude verbrandingsmotor door elektrische aandrijving. Volgens de restaurateur zijn het gewicht en vermogen met elkaar in balans, waardoor de prestaties ongeveer gelijk zijn aan het origineel (bereik: +/- 250 km). De prijs ligt wel hoger, want de hier getoonde e-SL kost 170.000 euro rijklaar.

Geen auto's

Op YouTube besteedt Fully Charged aandacht aan veel meer dan alleen personenauto's. Vergeet daarom niet het buitenterrein(tje) te bezoeken waar proefvaarten met elektrische schepen kunnen worden gemaakt en waar een uniek "voertuig" staat. De BeTRITON is een elektrische fiets, boot en camper in één! Dit wonderlijke voertuig, ontworpen door een avonturier uit Letland, is leverbaar als bouwpakket en als kant-en-klaar product.

Van een heel andere orde is de "van" van Arrival. Dit Britse bedrijf specialiseert zich in het ontwerp en de bouw van elektrische bedrijfswagens en biedt inmiddels een bus (72 personen) en bestelwagen voor pakketbezorging aan. De eerste exemplaren zijn inmiddels in Engeland geleverd en zodra de massaproductie op gang komt (2023) is de "van" wereldwijd leverbaar.

Laden, laadpassen en meer

Natuurlijk houdt elektrisch rijden niet op bij de keuze van een auto. Daarom zijn (verrassend) veel aanbieders van laadpalen aanwezig. Wilt u laden met of zonder zonnepanelen? Wordt het laadpunt gedeeld met anderen? Wilt u inzicht in het verbruik? Moet het laden direct starten of wanneer de stroomprijs daalt? De mogelijkheden lopen zo sterk uiteen dat dit overzicht onder één dak van harte welkom is.

Voor publiek laden zijn er diverse aanbieders van laadpassen en apps aanwezig. Zo kan de Britse app "Bonnet" laadpunten zoeken (maar niet door heel Europa en niet van alle netwerken) en de betaling regelen. Het Nederlandse "Green Caravan" biedt een laadpas aan die naast betaalgemak inzicht geeft in de CO2-uitstoot van de opgewekte stroom. Is die uitstoot te hoog, dan plant Green Caravan een boom ter compensatie.

Om echte beginners op weg te helpen met snelladen heeft FastNed een "attractie" ontwikkeld waar bezoekers stap-voor-stap ervaren dat het snelladen van een elektrische auto even simpel is als het opladen van een smartphone. Wie alle stappen succesvol doorloopt, wordt beloond met een draagtas; van milieuvriendelijk materiaal natuurlijk!

Wat Fully Charged Live tot meer maakt dan zomaar een autoshow, is de mogelijkheid om de idolen van het YouTube kanaal te ontmoeten. Op twee plekken in de hal worden doorlopend lezingen gehouden over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met milieu en mobiliteit. Dat gebeurt in samenwerking met experts, maar steeds onder leiding van de sterren van Fully Charged.

Conclusie

"Fully Charged" is hét kanaal op YouTube over elektrische auto's en techniek om de wereld te verbeteren. Om de kijkers de kans te geven de producten uit de show zelf te ervaren, is "Fully Charged Live" in het leven geroepen. Na diverse edities in het thuisland Engeland wordt Fully Charged Live nu wereldwijd georganiseerd. Het is duidelijk dat dit de eerste West-Europese editie is, want de show is veel kleiner dan die in Engeland. Het betreft slechts één hal van de Rai plus een klein buitenterreintje.

Wie nog geen elektrische auto heeft, kan zich op Fully Charged Live oriënteren op de vele mogelijkheden van elektrisch vervoer. De term "vervoer" is zo breed mogelijk geïnterpreteerd: van tweewielers via personenauto's tot vrachtwagens en zelfs boten. Een deel daarvan is ter plekke proef te rijden of te varen. Alhoewel het aanbod breed is, is het niet diep (weinig fabrikanten).

Wie al een elektrische auto heeft, vindt op Fully Charged Live slimme laadoplossingen of (betere?) manieren om voor het laden te betalen. Het belangrijkste is echter de kans om gelijkgestemden en natuurlijk de sterren van Fully Charged te ontmoeten.