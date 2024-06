Opel is een merk van en voor het grote publiek. Daarom viert Opel het 125 jarig bestaan als autofabrikant (het was daarvoor al actief als naaimachine- en fietsfabrikant) met een open huis. Afdelingen die in de regel niet toegankelijk zijn openen de deuren en historische modellen die achter slot en grendel worden bewaard zijn voor iedereen te zien.

Openingsceremonie

De feestelijkheden worden ingeluid met een openingsceremonie door hoogwaardigheidsbekleders. De directeur van Stellantis, het moederbedrijf van Opel, kijkt terug op een samenwerking waarbinnen Opel in korte tijd weer winstgevend is geworden. De directeur van Opel legt de nadruk op de Duitse herkomst van het merk en ziet dat als het sterkste punt in de toekomst. Daarbij prijst de directie het personeel voor de huidige producten en de productie ervan.

Zelfs bondskanselier Olaf Scholz is aanwezig. Naast de gebruikelijke complimenten laat hij weten dat de Duitse regering zich inzet voor elektrisch rijden en dit ziet als de toekomst van mobiliteit. Daarom moeten alle grote tankstations in Duitsland binnen enkele jaren snelladers hebben. In het verlengde van de directie van Opel benadrukt Scholz dat de nieuwe concurrenten (lees: Chinese merken) geen historie hebben om op terug te kijken en dat de Duitse herkomst tot een begeerlijk goed moet worden gemaakt. En na die inspirerende woorden barst het feest los!

Opel-fans

Alle personeelsparkeerplaatsen zijn opengesteld voor bezoekers en in een bonte stoet komen de oldtimers, getunede auto's en alledaagse Opels binnenrollen. De Manta is in al zijn gedaanten veruit de populairste auto, terwijl de Calibra nog altijd populair is om te tunen. Het populairste model van recente datum is de Adam en die is vooral geliefd in extreme kleuren en uitvoeringen.

Op de parkeerplaats vertellen eigenaren trots over hun auto. De oudste modellen zijn geliefd om hun lijnenspel. Toch is het meest gehoorde verhaal dat van merkentrouw. Binnen families rijdt men al generaties lang Opel en de trouw aan een klassiek model groeit uit tot een hobby.

Opel pop-up museum

Opel heeft een eigen museum waar bijzondere modellen, conceptcars en succesvolle racewagens worden geconserveerd. Echter, dit museum bevindt zich op het fabrieksterrein en is daarom alleen toegankelijk voor het eigen personeel. Voor de gelegenheid is een deel van de collectie overgebracht naar het hoofdkantoor, alwaar een tijdelijk museum is ingericht.

Uiteraard is in het "pop-up museum" de eerste Opel te zien, samen met de meer moderne modellen. De Manta, Calibra en huidige Astra zijn drie modellen met een minimalistische stijl ("Bold + Pure") en staan daarom zij en zij. De Corsa A GSi en huidige Corsa hybrid staan voor twee generaties rijplezier. Een Kapitän uit 1956 is in goud gehuld om de twee miljoenste Opel te vieren.

De tweede vierdieping van het kantoorgebouw is tot spectakelstuk gemaakt met een video-projectie achter de Rak2 (raketwagen), de Experimental conceptcar, de Manta elektro en een Ampera gesigneerd door Barak Obama. Een fraai detail: de verlichting in de neus van de Experimental Concept is gesynchroniseerd met de muziek- en lichtshow!

60 jaar Opel design

Bij iedere autofabrikant is de designstudio de best bewaakte afdeling. Hier worden nieuwe modellen bedacht en die concurrentiegevoelige informatie mag niet in verkeerde handen vallen. Juist de designstudio is nu geopend voor het publiek! Voor de gelegenheid is een tentoonstelling ingericht die inzicht geeft in de ontwikkeling van Opel-design.

Dat begint met de eerste Expertimental GT uit 1964, die de basis voor de Manta vormde. De daarop volgende CD Concept (later als "Bitter" op de markt verschenen) was al ontworpen volgens de elementaire stijl die in de loop der jaren tot het huidige "Bold + Pure" is uitgegroeid.

Conceptcars worden gebruikt als experiment voor de vormgevers en om de mening van het publiek te peilen op autoshows. Afhankelijk van de bevindingen worden het hele concept of alleen delen ervan gerealiseerd. Zo was de eerste Corsa A concept een cabriolet. Voor de Corsa B werd overwogen de gehele auto van plastic te maken. Van het voorstel voor een compacte ruimtewagen ("Maxx") is alleen de stijl behouden en uiteindelijk gebruikt voor de veel grotere Zafira.

De tour eindigt met een blik op de toekomst. De afdeling waar Opel de interieurs van de nieuwe Grandland en Frontera heeft ontworpen zijn nu open voor het publiek. Bezoekers kunnen ervaren hoe virtual reality kleimodellen kan vervangen. In samenwerking met universiteiten wordt zelfs gewerkt aan de mobiliteit van de toekomst, waarbij het idee belangrijker is dan de vormgeving.

En dan wacht nog één verrassing: de designstudio heeft een binnenplein waar nieuwe modellen bij daglicht kunnen worden beoordeeld, zonder prangende blikken van buitenstaanders. Op dat binnenplein mogen bezoekers daadwerkelijk rijden met conceptcars als voorproefje van de komende 125 jaar.

Conclusie

Opel bestaat 125 jaar als autofabrikant en de eigen designstudio bestaat 60 jaar. Dat werd gevierd door Opel-medewerkers, fans en hoogwaardigheidsbekleders. Het hoofdkantoor was omgetoverd tot tijdelijk museum en de designstudio gaf een overzicht van 60 jaar Opel-ontwerp. Het parkeerterrein vormde een ontmoetingsplek voor Opel-liefhebbers.

120 jaar Opel laat zien dat imago en merkentrouw niet zomaar worden opgebouwd. Hoe goed de producten van de concurrenten ook zijn, klanten zijn vooral trouw aan een imago. Veel van de bijna 10.000 bezoekers van 125 jaar Opel zijn zelfs echte fans. Juist een evenement als dit versterkt het gevoel van betrokkenheid bij een merk en vormt de basis voor een sterke toekomst.

Dus resteert er nog maar een ding te zeggen: hartelijk gefeliciteerd!