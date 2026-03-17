Bij een nieuwe generatie hoort ook een nieuwe naam. De vorige middelgrote SUV van DS heette "7 Crossback". Het geheel nieuwe model hanteert de nieuwe nomenclatuur van DS en luistert daarom naar de naam "No 7". Het concept blijft echter hetzelfde: met een lengte van 466 cm valt de No 7 tussen het C en D-segment in.

De vormgeving is in de basis elegant en eenvoudig. Daarbij is gekozen voor een slank silhouet, een lange motorkap en een brede achterzijde. Daardoor oogt de No 7 elegant en toch gespierd. Om meer dynamiek uit te stralen, en om de auto de stijl te geven die kenmerkend is voor DS, is de basisvorm aangevuld met heel veel franje. Lijnen lopen niet recht, maar hebben een knik om het spannender te maken. De deurhendels van de achterportieren zijn een waar kunstwerkje met lijnen die tot in de D-stijl doorlopen. Het plaatwerk heeft heel veel vouwen, die ook nog eens worden geaccentueerd door contrasterende lak. Tenslotte hebben de lampen en velgen heel veel fijne lijntjes als hint naar de modewereld.

Hiermee volgt de No7 het basisconcept van de 7 Crossback, maar is de invulling nieuw. De uitstraling is daarom moderner. En net als de andere nieuwe modellen van DS is de No7 minder Frans, zodat de auto niet alleen Francofielen aanspreekt. Dankzij de voorname stijl oogt de No7 groter dan hij is. Evenzo zorgt extra glasoppervlak voor een ruimtelijk gevoel. De zijruiten hebben meer oppervlak dan voorheen, het glazen panoramadak is zelfs 40% groter.

Interieur

Goed om te weten: de No7 is geen SUV-versie van de recent geïntroduceerde No8. Onderhuids deelt de No7 wel een platform met andere modellen van Stellantis, namelijk dat van de Peugeot 3008/5008 en Opel Grandland. Echter, de No7 heeft een langere wielbasis en grotere spoorbreedte achter.

In de cabine is op geen enkele manier merkbaar dat DS de techniek deelt met minder nobele merken van de Stellantis-familie. Het interieur is eerder opgezet als een kunstwerk, dan als een functionele ruimte. Het is bekleed met fraaie stoffen, heeft een hoogwaardige afwerking en maakt gebruik van chique kleuren. De bijzondere stiksels zijn wederom een verwijzing naar de Franse modewereld. Technische elementen zoals luidsprekers of een beeldscherm worden gepresenteerd als decoratie, niet als storende elementen.

Desondanks is de ruimte voor- en achterin goed. Daarbij valt wel op dat de versie met elektrische aandrijving een hogere vloer heeft, waardoor achterpassagiers met de benen omhoog zitten (de bovenbenen raken de achterbank nauwelijks) en de voeten niet kwijt kunnen onder de voorstoel als die in de laagste stand staat. Het dashboard is nadrukkelijk om de bestuurder en bijrijder heen gebouwd voor een geborgen gevoel. Zelfs het stuurwiel is een kunstwerkje dankzij het ongebruikelijke vierspaaks ontwerp dat ook anders dan anders in de hand ligt (zeker niet slechter!).

Uitrusting

Zoals eerder aangegeven, deelt de No7 de technische basis met modellen van Opel en Peugeot. Echter, wat bij die merken de top-uitvoering is, is bij DS de basis. Daarbij worden zaken steevast chiquer uitgevoerd. Zo bedient het infotainment-systeem zich van buitengewoon fraaie "graphics". Het heeft weliswaar de standaard functionaliteit, maar dankzij mooie animaties en een welgekozen layout is het toch als hoogwaardiger ervaren. Het optionele audiosysteem van Focal is een streling voor het oor. Een leuk detail: bij de vorige DS 7 koos ruim 33% van de klanten voor dit Focal-audiosysteem. Nog een oude bekende: de nachtzichtcamera komt ook terug in de No7 omdat ook die populair was bij klanten (17%).

Motoren

De No7 zal worden geleverd als hybride en als elektrische auto. Omdat het platform geschikt is voor meerdere aandrijflijnen, is het niet mogelijk die allemaal optimaal te benutten. Zo is het niet mogelijk om een bergruimte onder de motorkap te maken en maakt de batterij geen deel uit van de dragende constructie. Dat laatste kan echter ook als een voordeel worden gezien, omdat eventuele schade eraan minder kostbaar is te herstellen.

Wanneer wordt gekozen voor elektrische aandrijving heeft de batterij een capaciteit van 97 kWh en dat is wederom alleen weggelegd voor de absolute topmodellen van de zustermerken. Dankzij een gunstige stroomlijn en het gebruik van de nieuwste elektromotoren van het moederbedrijf is in theorie een actieradius tot 740 km mogelijk. De No7 laat zich rijden met één pedaal (stroompedaal intrappen voor accelereren, loslaten voor afremmen). Met hendels achter het stuurwiel kan in drie stappen worden gekozen hoe sterk de auto afremt op de motor.

DS belooft geen extreem hoge laadsnelheid (maximaal 160 kW). Dat is omdat de No7 gebruikmaakt van 400-volt techniek en niet van de duurdere 800-volt techniek. Desondanks stelt de fabrikant dat onder ideale omstandigheden van 20% tot 80% kan worden opgeladen in 30 minuten. Dit zou overeenkomen met een laadsnelheid van 200 km per 10 minuten. Dankzij ondersteuning voor "plug and charge" kan de No7 het serienummer met het laadstation delen. Indien daar een bankrekeningnummer aan is gekoppeld, kan vervolgens worden opgeladen zonder laadpas.

Rijeigenschappen

Ondanks het feit dat vele merken binnen de Stelantis-groep hetzelfde platform delen, streeft ieder merk naar een eigen karakter. DS kiest overduidelijk voor luxe en comfort. Zo is de bodemvrijheid gering voor een SUV en ook de beperkte in- en uitloophoeken maken duidelijk dat dit ondanks de hoge bouw is geen terreinwagen is. DS belooft wel een grote wieluitslag door het monteren van lange schokbrekers. Dat moet in theorie voor extra comfort in de stad zorgen. De toegenomen spoorbreedte achter maakt de No7 in theorie extra stabiel op de snelweg.

Conclusie

Is de DS No7 in staat het succes van de 7 Crossback voort te zetten? Op basis van een eerste kennismaking met prototypes in een fotostudio luidt het antwoord: ja. En dat is omdat DS geen enkel risico heeft genomen. Het Franse premium-merk houdt vast aan het bestaande recept, maar vult dat in met modernere techniek en een doorontwikkelde vormgeving.

In de loop der jaren heeft DS ook beter geleerd wat de klant wil. Daarom is de No7 nog steeds Frans, maar minder extravagant om een breder publiek aan te spreken. Tenslotte concurreert DS met doorsnee merken door een zeer bescheiden meerprijs te rekenen.