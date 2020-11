Vooruitblik | DS is een nieuw Frans automerk dat inspiratie haalt uit de modewereld. Tot nu toe produceerde DS voornamelijk compacte auto's. Daarmee heeft het al laten zien dat het samensmelten van twee werelden werkt. Echter, kleine auto's brengen beperkingen met zich mee. Nu gaat DS een stap verder met een waar topmodel: de DS 9. Waartoe is DS in staat als de beperkingen worden weggenomen? Een presentatie op een chique locatie met eenĀ handgebouwd exemplaar moet het antwoord geven.

Het belangrijkste nieuws is: de DS9 is geen SUV! En daarmee is de toon gezet: het gaat om luxe en niets anders dan luxe. Net zoals een model op de catwalk eerder op hoge hakken dan op laarzen zal verschijnen, is het ook logisch dat het topmodel van DS geen luxe terreinwagen is.

De vorm is modern en gestroomlijnd, maar wat een DS echt bijzonder maakt is de afwerking. Zo is het logo op de neus doorgetrokken tot over de motorkap, in een verchoomde lijn die is afgewerkt met een diamantpatroon (zoals bij luxe horloges). Net als bij de eerste (Citroën) DS uit 1955 zijn de achterste knipperlichten verwerkt in de lijn die langs het dak loopt en bij de achterruit uitkomt.

Collecties

Voor de uitrusting en de aankleding spreekt DS niet van "uitvoeringen", maar van "collecties" (net zoals in de mode). De "Rivoli" (naar een wijk in Parijs) staat voor luxe met sprekende kleuren, veel leder, bijzondere stiksels en accenten zoals die ook in kleding zouden worden gebruikt. De hier getoonde "Performance"-versie is meer op sportiviteit gericht en verruilt het leder voor alcantara en donkere tinten.

In alle gevallen is in het interieur veel chroom gebruikt en komt waar mogelijk het diamant-patroon terug. Als kroonjuweel staat op het dashboard een klokje van het prestigieuze Franse merk BRM (waarbij DS trots meldt dat de levertijd van de auto inclusief klokje korter is dan die van een los horloge).

Ruimte

De DS 9 is 493 cm lang en valt daarmee tussen twee segmenten. De DS 9 is groter dan een doorsnee zakenauto (Mercedes-Benz C-Klasse, Audi A4), maar minder groot dan echte directie-limousines (Mercedes-Benz E-Klasse, Audi A6). Dankzij de wielbasis van net geen 3 meter is de binnenruimte uitstekend. Achterin is volop beenruimte beschikbaar, alhoewel de hoofdruimte vanwege de aflopende daklijn juist tekort schiet. Vanaf de achterbank kan de bijrijdersstoel met een druk op de knop helemaal naar voren worden geschoven, zodat maximale ruimte achterin ontstaat. Achterin zijn een individueel geregelde airconditioning en stoelen met massagefunctie te vinden. Kortom: DS ziet de 9 ook als mogelijke auto met chauffeur.

De 9 heeft een veel lagere bouw dan een SUV en dat resulteert in een meer geborgen gevoel. De bestuurder zit niet op, maar in de auto. Bij het proefzitten viel op dat de hoofdsteunen voorin te laag zijn voor de gemiddelde Hollander. Hierop nam de lokaal verantwoordelijke direct contact op met het hoofdkantoor, zodat de uiteindelijke productie-exemplaren hopelijk de veiligheid bieden waar een hoofdsteun voor bedoeld is.

Uitrusting

De uitrusting is grofweg gelijk aan die van het andere grote model van DS: de DS 7. Zo is een modern audio-, communicatie- en navigatiesysteem beschikbaar waarvan de menu's al even creatief en bijzonder zijn vormgegeven als de rest van de auto. Optioneel kan worden gekozen voor een audiosysteem van de Franse specialist Focal. Het geluid hiervan is glashelder, prachtig verdeeld over de ruimte en een feest om naar te luisteren.

Op het gebied van bestuurders-assistentie biedt de DS 9 alle gebruikelijke functies, met twee bijzonderheden. Indien gewenst kan de DS 9 automatisch strak tegen de rand van een rijstrook rijden. Dit is handig in Parijs waar automobilisten rekening dienen te houden met haastige motorrijders. Niet nieuw, maar wel ongebruikelijk in dit segment, is de nachtzichtcamera. Het beeld hiervan verschijnt in het beeldscherm achter het stuurwiel, dat in de regel de snelheid weergeeft. Zodra een fietser, voetganger of dier wordt gedecteerd, verschijnt het beeld van de nachtzichtcamera prominent. Dikke rode omlijning licht het gevaar nog eens uit.

Aandrijving

De DS 9 wordt wereldwijd aangeboden met benzine- en hybride-motoren. Een dieselmotor staat niet op het programma en dat is een vooruitstrevende keuze voor een fabrikant uit het land waar de zelfontbrander nog altijd populair is. In Nederland is de prijs van een auto sterk afhankelijk van de CO2-uitstoot en daarom is een hybride-motor vrijwel altijd goedkoper dan een standaard benzinemotor. Dit is waarom de DS 9 in Nederland alleen als (plugin) hybride wordt aangeboden. Afhankelijk van de uitvoering betreft dit een combinatie van een benzine- en een elektromotor die de voorwielen aandrijft (225 pk / 320 Nm), of een configuratie waarbij ook nog eens elektromotoren op de achterwielen zitten (360 pk).

Omdat dit een eerste kennismaking met een handgebouwd prototype betreft, was proefrijden nog niet mogelijk en kunnen dus nog geen uitspraken over de prestaties of het verbruik worden gedaan. Wel kan een voorzichtige uitspraak over de rijgeluiden worden gedaan: dankzij dubbelglas is de DS 9 naar verwachting zeer stil.

Weggedrag

De originele DS uit de jaren '50 dankte zijn succes mede aan een uniek veersysteem. Vanwege de complexiteit en de daarbij behorende kosten zijn soortgelijke systemen tegenwoordig alleen op de allergrootste en allerduurste auto's te vinden. Daarnaast wordt het gebruikt op zeer zware (elektrische) auto's, die hiermee actief hun (over)gewicht kunnen verhullen.

Toch stelt DS dat het het comfort van weleer kan evenaren met eenvoudigere techniek. DS gebruikt weliswaar traditionele stalen veren, maar deze zijn regelbaar. Een computer scant het wegdek vóór de auto. Nog voordat een oneffenheid moet worden opgevangen kan de vering daarom worden aangepast om dit optimaal te verwerken. Heel bijzonder: net als de originele DS heeft ook deze moderne variant een grotere spoorbreedte voor dan achter omdat dat een ideale combinatie tussen stabiliteit en wendbaarheid op zou leveren.

Hoe goed dit alles functioneert moet blijken tijdens een eerste rijtest. Die wordt verwacht in de lente van 2021, wanneer de DS 9 bij de dealer staat. Pardon: bij de "store", want ook de aankoop en levering zullen in stijl plaatsvinden.

Conclusie

Waartoe is DS in staat wanneer er geen beperkingen zijn? Een presentatie en proefzitten in een handgebouwd prototype geven het antwoord: tot niet veel meer dan het merk inmiddels heeft laten zien met de bestaande modellen! Het grote verschil is dat de aanpak van DS veel beter tot zijn recht komt in een groter model. De huisstijl past beter bij een langgerekte sedan dan bij een SUV of crossover. Daardoor heeft de DS 9 een veel elegantere uitstraling, die duidelijk maakt hoe de ontwerpers het eigenlijk bedoeld hadden.

Dat geldt ook voor het interieur, dat dankzij de lagere zit veel meer voelt als een gerieflijke cocon van luxe. In de hogere modellen daarentegen zit de bestuurder meer op de auto en daarom ontbreekt die geborgenheid. Bij de overige modellen maakt DS een keuze uit de beschikbare techniek, terwijl in de duurdere 9 alles kan worden gebundeld.

Vergelijk het hiermee: wie naar een chic restaurant gaat, kleedt zich netjes maar het blijft binnen redelijke grenzen. Wie naar een groots evenement gaat, kiest voor een galajurk. En dat is waar een topmodel zich bij uitstek voor leent!

plus Rijke, moderne uitrusting

Onderscheidende vormgeving min Matige hoofdruimte achterin

Hoofdsteunen te laag (in prototype)

(nog) niet beschikbaar als 100% elektrische auto

