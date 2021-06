DS prijst 4

1 juni 2021 | De orderboeken van de nieuwe DS 4 zijn geopend. De eerste leveringen staan gepland vanaf hetlaatste kwartaal van 2021, beginnend met de exclusieve, gelimiteerde uitvoering DS 4 LA PREMIÈRE. De rijklaarprijs van de DS 4 PureTech 130 Bastille+ Automatic bedraagt 35.450 euro. Plug-in hybride rijden kan vanaf 41.150 euro met de DS 4 E-TENSE 225 Bastille+.

De nieuwe DS 4 heeft in het oog springende proporties. De breedte van 1,83 meter en de wielen met een diameter tot maximaal 20 inch; (19 inch is standaard vanaf TROCADERO en PERFORMANCE LINE) in combinatie met een lengte van 4,40 meter en een hoogte van 1,47 meter zorgen voor een eigen uitstraling.

De voorzijde wordt gekenmerkt door een nieuwe lichtsignatuur. De koplampen zijn voorzien van het DS MATRIX LED VISION-systeem. Ze worden gecompleteerd door dagrijlichten die aan weerszijden uit twee rijen leds bestaan (in totaal 150 leds). De DS WINGS verbinden de koplampen met de grille. Afhankelijk van de uitvoering bestaat deze uit twee delen, met ruitvormige motieven in verschillende groottes. De lange motorkap zorgt voor een dynamisch silhouet. De vlakke portiergrepen zijn verwerkt in de portieren met scherpe belijning. De verhouding tussen de carrosserie en de grote wielen (waaronder de 20-inch versie met aero-inzetstukken) is ontleend aan het studiemodel DS AERO SPORT LOUNGE.

Aan de achterzijde loopt de daklijn sterk af; hij sluit aan op een steil aflopende achterruit met een geëtst 'Reflective Design'-structuur. Het silhouet is niet alleen stijlvol, maar ook aerodynamisch efficiënt. De achterspatborden zorgen voor een gespierde uitstraling, terwijl de rondingen en scherpe randen van de carrosserie de C-stijl benadrukken, die in hoogglans zwart is afgewerkt en is voorzien van een DS Automobiles-logo. Aan de achterzijde bevindt zich een nieuwe generatie lichtsignatuur die het laser-gegraveerde schubeffect voortzet.

Bij de ontwikkeling van de plug-in hybride-versie DS 4 E-TENSE 225 is de expertise van DS Performance toegepast, die in 2019 en 2020 al resulteerde in vier wereldtitels in het Formule E-kampioenschap (coureurs- en constructeursklassement). Deze aandrijflijn beschikt over een viercilinder PureTech-motor van 180 pk en een elektromotor van 110 pk in combinatie met een 12,4 kWh-batterij, die een emissievrije actieradius mogelijk maakt van maximaal 55 km (volgens de gecombineerde WLTP-cyclus). Het koppel van 360 Nm maakt het mogelijk om een snelheid van 100 km/u te bereiken in 7,7 seconden. En dat met een theoretisch brandstofverbruik van 1,3 l/100 km en een uitstoot van 29 g/km CO2 volgens de gecombineerde WLTP-cyclus.

Er is keuze uit twee uitvoeringen met een benzinemotor: de PureTech 130 Automatic en de PureTech 180 Automatic . Deze motoren kennen een verbruik vanaf 5,9 l/100 km (benzine) volgens de gecombineerde WLTP-cyclus en een CO2-emissie van 135 g/km (benzine).

Vanaf het middelste uitrustingsniveau TROCADERO hoeft de bestuurder zijn ogen niet meer van de weg te halen om gegevens af te lezen, dankzij het systeem DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY. Dit systeem biedt een vooruitstrevende, visuele ervaring en is een eerste stap in de richting van 'augmented reality'. Met de nieuwe technologie wordt essentiële rij-informatie rechtstreeks op de weg geprojecteerd. Met behulp van optische illusie kan de bestuurder de gegevens volgen die vier meter voor de voorruit weergegeven met een 21-inch diagonaal. Essentiële informatie zoals snelheid, informatie van rijassistentiesystemen, navigatie-aanwijzingen, waarschuwingsberichten of zelfs het nummer waarnaar wordt geluisterd of het telefoongesprek dat wordt gevoerd, wordt op de weg geprojecteerd.

Deze technologie maakt deel uit van een breder aanbod, waarbij het volledig vernieuwde 10-inch infotainmentsysteem DS IRIS SYSTEM centraal staat. De nieuwe interface heeft de gebruiksvriendelijkheid van een smartphone, met een touch-interface, gebaseerd op het idee van profielen die volledig kunnen worden gepersonaliseerd met pictogrammen. De instellingen en het display worden automatisch geladen bij het opstarten. Het idee achter personalisatie is om iedereen in staat te stellen de inhoud aan te passen aan zijn of haar behoeften.

Het DS IRIS SYSTEM wordt bediend met stem- en gebaren en bevat een persoonlijke assistent die in staat is gesproken commando's uit te voeren. Dit wordt ondersteund door een gebarencontrolesysteem, DS SMART TOUCH, dat zich op de middenconsole bevindt. Dit is een display dat met de vingertoppen is te bedienen. Het werkt op basis van gebaren van de gebruiker naar één van de vooraf ingevoerde favoriete functies. Het scherm herkent ook gebaren zoals in- en uitzoomen en heeft handschriftherkenning. Om ervoor te zorgen dat het systeem en de mapping altijd zo goed mogelijk werken, worden updates onmiddellijk via de cloud uitgevoerd.

DS DRIVE ASSIST, dat op de nieuwste DS-modellen is geïntroduceerd en semi-autonoom rijden op niveau 2 mogelijk maakt (het hoogste niveau dat op dit moment op de openbare weg is toegestaan), is één van de voorzieningen van de DS 4: decruise control past de snelheid aan de verkeersstroom aan, met de mogelijkheid om in files te stoppen en opnieuw te starten. Het systeem zorgt ook voor een nauwkeurige positionering van de auto in de rijstrook die de bestuurderheeft gekozen.

Vanaf begin 2022 wordt de DS 4 leverbaar met DS DRIVE ASSIST 2.0, een belangrijke evolutie van dit systeem met drie nieuwe functies: semi-automatisch inhalen, snelheidsaanpassing voor bochten en snelheidsaanpassing op basis van wegwijzers. Het stuurwiel wordt ook voorzien van een gripsensor die voortdurend controleert of de bestuurder alert is, aangezien die altijd de controle moet hebben.

Het nieuwe systeem 'Radar Corners' maakt andere functies mogelijk, zoals dodehoekmonitoring op grote afstand (met een bereik van 75 meter) en waarschuwing voor kruisend verkeer aan de achterzijde, om een aanrijding met een object dat zich in de dode hoek bevindt te voorkomen.

Eén van de kenmerkende functies is de aangestuurde demping DS ACTIVE SCAN SUSPENSION die werkt met een camera. De camera bevindt zich bovenaan de voorruit, monitort en anticipeert op onregelmatigheden in het wegdek en stuurt de gegevens door naar een computer. Met de vier positiesensoren en drie versnellingsmeters stuurt het systeem elk wiel onafhankelijk aan. Op basis van de ontvangen informatie wordt de ophanging harder of zachter afgesteld, afhankelijk van wat nodig is. De versie E-TENSE 225 is standaard uitgerust met dit systeem.

DS NIGHT VISION is ook een technologie waarmee DS Automobiles zich onderscheidt. Het systeem maakt de weg en eventuele gevaren beter zichtbaar. Een infraroodcamera in de grille detecteert 's nachts en bij slecht licht voetgangers en dieren tot op 200 meter afstand. Deze worden weergegeven op het digitale instrumentenpaneel (en als waarschuwingen op het DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY), zodat de bestuurder hierop kan reageren.

Een 360° bird's eye view-systeem met vier camera's, waaronder twee in de buitenspiegels, helpt de bestuurder ook bij het manoeuvreren.

De DS 4 LA PREMIÈRE, die leverbaar wordt met de motorisering E-TENSE 225, is een exclusieve Limited Edition ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe DS 4. Deze uitvoering wordt geleverd met een interieur in de kleur Criollo Brown OPERA en een uitgebreide standaarduitrusting met onder meer DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, DS IRIS SYSTEM, DS SMART TOUCH, DS MATRIX LED VISION, DS ACTIVE SCAN SUSPENSION en DS DRIVE ASSIST. Aan de buitenkant valt deze uitvoering op door de unieke combinatie van de zwarte grille met verchroomde diamanttips en de hoogglans zwarte DS WINGS. Deze uitvoering heeft ook een exclusieve '1'-badge die uniek is voor de LA PREMIÈRE, alsmede een zwart logo tussen de achterlichten, op het onderste deel van de carrosserie en op de omlijstingen van de zijruiten. Deze gelimiteerde editie is verkrijgbaar in twee carrosseriekleuren, te weten Cristal Pearl en Lacquered Grey; laatstgenoemde is ook voorzien van in carrosseriekleur meegespoten, geïntegreerde portiergrepen.

