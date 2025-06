DS maakt prijzen No4 bekend

Voor het eerst is de DS No4 beschikbaar met een volledig elektrische E-TENSE-aandrijflijn. Deze versie levert 157 kW (213 pk) vermogen en 343 Nm koppel en heeft een actieradius van 450 kilometer (theoretisch volgens WLTP). Voor deze versie maakt DS Automobiles gebruik van technologie op basis van de expertise die de fabrikant in de Formule E heeft opgedaan, vooral op het gebied van software. De batterij van de E-TENSE heeft een capaciteit van 58,3 kWh. Snelladen van 20 tot 80% van de batterijcapaciteit is onder ideale omstandigheden mogelijk in 31 minuten.

De PLUG-IN HYBRID-versie met 165 kW (225 pk) vermogen, 360 Nm koppel en een 14,6 kWh batterij. De elektrische actieradius bedraagt 81 kilometer en de acceleratie van 0-100 km/u kost 7,4 seconden, 0,3 seconden sneller dan zijn voorganger.

Technologie

De DS No4 is gebouwd op het modulaire EMP2-platform. De semi-autonome DS DRIVE ASSIST 2.0 ondersteunt de bestuurder bij het wisselen van rijstrook, inhaalacties en snelheidsaanpassingen op basis van informatie van sensoren die alles rond de auto waarnemen. DS DRIVER ATTENTION MONITORING controleert continu de alertheid van de bestuurder.

Het DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY projecteert essentiële informatie in het blikveld van de bestuurder. Door een optisch effect lijkt het alsof die informatie vier meter vóór de bestuurder op een virtueel 21-inchscherm verschijnt. Samen met het nieuwe 10,25-inch instrumentenpaneel en het centrale 10-inch touchscreen biedt het infotainmentsysteem DS IRIS SYSTEM (met ChatGPT) een manier van werken die vergelijkbaar is met die van een smartphone.

Uitrustingsniveaus en opties

De DS No4 is verkrijgbaar in de uitvoeringen PALLAS, ÉTOILE en LIGNE BUSINESS. De versie KIGNE BUSINESS LINE is gericht op de zakelijke markt en de ÉTOILE standaard o.a. DS Iris Navigatiesysteem, Proximity Keyless Entry en een draadloze smartphonelader.

De PALLAS is voorzien van onder meer Diamond Tungsten- en TEP-bekleding met bijzonder stiksel. Het dashboard en de portieren zijn bekleed in basaltzwart met inzetten in bronskleurige Belem-stof. Een veiligheidspakket met Adaptive Cruise Control Stop & Go en automatische noodremassistentie met camera en radar, parkeersensoren vóór en achter met achteruitrijcamera behoren ook tot deze uitvoering.

De ÉTOILE voegt daar DS IRIS SYSTEM, DS MATRIX LED VISION en een draadloze telefoonoplader aan toe. De ÉTOILE NAPPA LEATHER-uitvoering biedt ook standaard het DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY en zogenoemde Watchstrap-bekleding in Criollo Brown.

Voor beide uitvoeringen zijn ook twee optiepakketten beschikbaar. Er zijn vier losse opties: afneembare trekhaak (niet bij E-TENSE), elektrisch schuifdak, elektrische achterklep (met handsfree toegang) en de kleur Perla Nera Black voor het dak. De E-TENSE is optioneel leverbaar met een 7,4 kW lader en mode 3-kabel.

Prijzen:

DS No4 E-TENSE PALLAS Rijklaar vanaf € 43.340

DS No4 E-TENSE LIGNE BUSINESS Rijklaar vanaf € 41.090

DS No4 E-TENSE ÉTOILE ALCANTARA Rijklaar vanaf € 47.940

DS No4 PLUG-IN HYBRID PALLAS Rijklaar vanaf € 43.340

DS No4 PLUG-IN HYBRID LIGNE BUSINESS Rijklaar vanaf € 41.090

DS No4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE ALCANTARA Rijklaar vanaf € 47.9740

DS No4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE NAPPA LEATHER Rijklaar vanaf € 50.840

DS Automobiles biedt de mogelijkheid om bij aankoop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar kosteloos te verlengen tot 8 jaar. De enige voorwaarde is dat de auto jaarlijks in een erkende DS-werkplaats wordt onderhouden. Dan wordt telkens de garantie automatisch met één jaar verlengd tot een maximum van 8 jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt. De verlengde garantie dekt zowel onderdelen als arbeidskosten voor het oplossen van mechanische en elektrische defecten. Onderdelen als banden en ruitenwisserbladen vallen buiten de deze garantie.