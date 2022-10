DS 4 nu ook als Opera

De OPÉRA is de nieuwe topversie in de reeks van de DS 4 en biedt een standaarduitrusting met zaken zoals DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, een zonnedak, een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree toegang, gelamineerde voor- en achterruiten, aluminium pedalen en voetsteun en een draadloze inductielader voor smartphones.

Verder is de optionele DS DRIVE ASSIST 2.0 voorzien van nieuwe functies, waaronder semi-automatische rijstrookwisseling. Hiermee kan automatisch en veilig van rijstrook worden gewisseld bij snelheden tussen 70 en 180 km/u met een simpele druk op de richtingaanwijzer en bij de aanbevolen snelheidsaanpassing. Daarbij is het stuurwiel uitgerust met een gripsensor die continu controleert of de bestuurder het stuurwiel vasthoudt.

Ook nieuw in het leveringsgamma van de DS 4 zijn de badges op de grille en de achterklep van de PERFORMANCE LINE en PERFORMANCE LINE +. De DS Automobiles-, DS 4- en E-TENSE-badges zijn nu uitgevoerd in zwart. Tevens is het onderste deel van de portierbekleding bij deze uitvoeringen nu uitgevoerd in Textured Black.

DS Automobiles levert de DS 4 met keuze uit twee aandrijflijnen. Behalve de PureTech 130 is er de E-TENSE 225 plug-in hybride met verbeterde software. Mede daardoor is de volledig elektrische en dus emissievrije actieradius met 13% toegenomen tot 62 kilometer (WLTP gecombineerd).

Om het leveringsgamma van de DS 4 te vereenvoudigen, is ook de uitvoering BASTILLE vernieuwd en komt de BASTILLE+ te vervallen. Het interieur van de nieuwe BASTILLE wordt gekenmerkt door de afwerking in Basalt Black, PolyAmbient-verlichting, Platinum Clous de Paris-inzetstukken, gesloten middenconsole en twee USB-poorten voor de achterpassagiers. Aan de buitenzijde is de grille uitgevoerd in Gloss Black met verchroomde details, terwijl de achterzijde is verfraaid met verchroomde sierlijsten en een diffuser in Gloss Black.