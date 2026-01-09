DS onthult Taylor made No4 Concept

De conceptauto is gebaseerd op de DS 4, een strategisch model binnen het gamma, en heeft een krachtig design met centraal geplaatste 'N°4' in de grille, een herkenbare lichtsignatuur en koplampen met een pixelstructuur die het geheel een futuristische uitstraling geeft. Het model is ontworpen door DS DESIGN STUDIO op basis van aanbevelingen van de jonge coureur Taylor Barnard. Het weerspiegelt zijn persoonlijkheid en voorkeur voor hightech, met een assertieve stijl en een aerodynamisch geoptimaliseerd ontwerp dat lichtheid en prestaties uitstraalt. De verlaagde carrosserie en bredere spoorbreedte verwijzen naar de esthetiek van videogames en onderstrepen het competitieve karakter van het concept.

Samen met de afdeling Colours, Materials and Finishes van DS Automobiles koos Barnard vernieuwende combinaties. Contrasten tussen donkere, monochrome tinten en subtiele kleuraccenten vormden de basis voor vier interpretaties van titanium:

Pure Titanium: een verfijnde, ruwe metaallak die de zuiverheid van het materiaal en de lijnvoering van de auto benadrukt;

Liquid Titanium: een hoogglanzende lak met intense reflecties voor een subtiel contrast aan de voorzijde;

Craft Titanium: een met de hand 'verkreukeld' textiel dat oogt als titanium en dat traditionele 'carbon' vervangt op aerodynamische carrosseriedelen zoals de splitter en luchtinlaten;

Black Titanium: een diepzwarte afwerking op dak en spoiler, die de expressieve lijnen onderstreept.

Details die het verschil maken

Colours, Materials and Finishes voegde exclusieve accenten in 'Light Gold' (de kenmerkende kleur van DS PERFORMANCE) toe aan de buitenspiegels, naafdoppen en de logo's op de motorkap en de achterklep. Subtiele details in het paars, Barnards lievelingskleur, sieren de portiergrepen en de 'Taylor made N°4'-emblemen opzij. Zijn geluksgetal 77 is verwerkt in het embleem op de motorkap, de portiergrepen en de verlichting in de diffuser.

Van circuit naar virtuele wereld

Dankzij de samenwerking met Voldex verschijnt de 'Taylor made N°4 concept' in 2026 ook in Driving Empire, een racesimulator op het Roblox-platform. Spelers kunnen het model daar virtueel ontdekken, besturen én personaliseren.