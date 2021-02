DS introduceert 4

3 februari 2021 | DS introduceert de tweede generatie van de 4 en 4 Cross. De DS 4 kan na de lancering op 3 februari al in alle DS STORES in Europa, Aziƫ, Zuid-Amerika en Afrika ervaren worden. Op een met nappaleder beklede stoel met horlogebandstructuur kan de klant zijn of haar eigen DS 4 samenstellen en via een virtual reality-bril bekijken met DS VIRTUAL VISION. De DS 4 staat vanaf het vierde kwartaal van 2021 in de DS Store.

De voorzijde van de DS 4 wordt gemarkeerd door de nieuwe lichtsignatuur. De zeer slanke projectiekoplampen zijn voorzien van het DS MATRIX LED VISION-systeem, dat matrix- en richtingslichten combineert. Ze zijn gecombineerd met dagrijverlichting, die aan beide kanten is samengesteld uit twee rijen leds (98 in totaal). De DS WINGS verbinden de koplampen met de grille, die is opgebouwd uit twee delen. Een patroon met steeds groter wordende diamantvormen vormt een driedimensionaal rooster. Daarboven benadrukt de lange motorkap het silhouet van de auto.

De carrosserie is opgebouwd uit vloeiende en scherpe lijnen. De portiergrepen zijn verzonken in de golvende oppervlakken van de zijkant van de DS 4. De verhouding tussen de carrosserie en de grote wielen (met optioneel een diameter tot 20 inch, voorzien van aerodynamische inzetten) is overgenomen van de conceptauto DS AERO SPORT LOUNGE en zorgt voor een unieke, indrukwekkende uitstraling.

Het dak strekt zich naar achter uit en gaat over in de bijzonder schuin geplaatste achterruit. Die is voorzien van een emaillezeefdruk decoratie, een symbool van echte expertise. Het silhouet is zowel stijlvol als aerodynamisch efficiënt. De achterspatborden hebben krachtige vormen, met rondingen en scherpe randen die de C-stijl accentueren. De C-stijlen zijn uitgevoerd in glanzend zwart en voorzien van een ingelegd DS Automobiles-embleem. Ook de achterzijde heeft een nieuwe lichtsignatuur, met een lasergeëtst schaaleffect.

In het silhouet van de DS 4 domineert elegantie dankzij het in contrasterend zwart uitgevoerde dak, subtiele chroomaccenten en bumpers die voor een atletische uitstraling zorgen.

De DS 4 CROSS heeft de uitstraling van een SUV, met het onderste deel van de bumpers voorzien van een modelspecifieke bescherming in matzwart. De raamstijlen zijn, net als de grille, uitgevoerd in glanzend zwart en de opvallende wielen, de in de carrosseriekleur uitgevoerde dakdragers en het dak passen daar perfect bij. Als exclusieve optie is de DS 4 CROSS uit te rusten met Advanced Traction Control voor betere tractie, met rijmodi voor zand, sneeuw en modder. Ook Hill Descent Control behoort tot de mogelijkheden.

De dynamische DS 4 PERFORMANCE LINE heeft zwarte exterieurdetails, karakteristieke wielen en een exclusief interieur.

DS AIR is een ventilatiesysteem met zeer compacte centrale ventilatoren en onzichtbaar geplaatste luchtuitstroomopeningen. De door een kegel gescheiden luchtstroom maakt het mogelijk om de richting van de ventilatie optimaal in te stellen. Verder werkt het systeem zoals traditionele ventilatie met optimaal rendement. Doordat het systeem zo compact is, is het op subtiele wijze in het interieur geïntegreerd en heeft het dashboard een vloeiende en verfijnde uitstraling.

Het interieur van de DS 4 is opgebouwd uit twee samenvloeiende zones: een contactzone voor comfort en een interactiezone voor de diverse interfaces. De tweekleurige uitvoering van de ruitbediening is zo ontworpen dat ze de cognitieve interactie verbeteren. Met diverse soorten leder, Alcantara, gesmeed koolstofvezel, hout en nieuwe verwerkingstechnieken straalt het interieur van de DS 4 verfijning uit.

De verwarmbare en ventileerbare stoelen hebben een vorm gebaseerd op die van een schelp. Het tweekleurige interieur van de uitvoeringen TROCADERO en RIVOLI is voorzien van stoelen bekleed met generfd leder in de kleur Gris Galet. Deze worden gecombineerd met lichte elementen. Het interieur is verder afgewerkt met leder en accenten van Clous de Paris-guilloché. Het bovenste deel van het dashboard, de interactiezone, is verrijkt met bruin essenhout van zeer hoge kwaliteit en nappaleder in de kleur Brun Criollo.

Trouw aan het erfgoed van het merk DS is het interieur van de OPERA-uitvoering bekleed met nappaleder in de kleur Brun Criollo met geëvolueerde horlogebandstructuur. Decoraties in bruin essenhout en grote oppervlakken Brun Criollo nappaleder maken de omgeving compleet.

Het interieur van de PERFORMANCE LINE-uitvoering accentueert de dynamiek van de DS 4, met panelen bekleed met Alcantara op het dashboard, op de portierbekleding en de middenconsole en met de met Basalte-stof en Alcantara beklede stoelen, alles afgewerkt met goud- en karmijnkleurig stiksel. Het stuurwiel wordt gesierd door een element van gesmede koolstofvezel op de onderste spaak.

De harmonie in het interieur wordt versterkt door instelbare, indirecte sfeerverlichting. Die is zo ontworpen dat ze de portierpanelen optisch laten zweven en de rust in het interieur versterken. De harmonie wordt ook versterkt door de combinatie van het 690 watt FOCAL ELECTRA-audiosysteem met veertien speakers en akoestisch glas in de zijruiten.

Een luchtreinigingssysteem beschermt het interieur tegen fijnstofdeeltjes (PM 2.5) en detecteert ongezonde buitenlucht. De instromende buitenlucht wordt gefilterd door een systeem dat alle lucht in het interieur binnen een paar minuten kan zuiveren. De luchtkwaliteit wordt geregistreerd en weergegeven op het centrale scherm in de auto.

De evolutie van het EMP2-platform introduceert ook nieuwe onderdelen van composietmateriaal, heet gestanste structurele onderdelen en compactere elementen, zoals de airconditioning. Dit alles maakt meer ruimte vrij in het interieur. Er is 430 liter bagageruimte en de elektrische achterklep is handsfree te bedienen.

De nieuwe versie van het EMP2-platform is vanaf het begin ontwikkeld om plaats te bieden aan een nieuwe generatie plug-in hybridetechniek, zonder dat dit ten koste gaat van de interieurruimte. Een viercilinder benzinemotor met 132 kW (180) pk is gekoppeld aan een 81 kW (110 pk) sterke elektromotor die in de e-EAT8-transmissie is geïntegreerd. Het systeemvermogen bedraagt 165 kW (225 pk). Dit alles wordt gevoed door een batterij met nieuwe, compactere cellen en een grotere capaciteit. Dit maakt in de emissievrije modus een actieradius van meer dan 50 kilometer (gemiddeld, WLTP) mogelijk, terwijl de volledige bagageruimte behouden blijft. Ook de 96 en 132 kW sterke PureTech 130 en 180 benzinemotoren behoren tot het motorenaanbod. Alle versies zijn standaard voorzien van een 8-traps automaat.

De DS 4 biedt wielen met een diameter tot 20 inch. De meeste wielen zijn 19 inch in diameter en leverbaar met diverse bandenopties. De optie Tall & Narrow is ontworpen om de luchtweerstand te beperken en de CO2-uitstoot te verlagen, terwijl de aantrekkelijke stijl en het uitzonderlijke comfort behouden blijven. Ook is de DS 4 voor beide wielmaten, de 20-inch wielen alleen voor de E-TENSE-versies, leverbaar met All Season 3PMSF Klasse A-banden. De dynamiek wordt versterkt doordat de lichtmetalen wielen 10 procent lichter zijn (1,5 kg per wiel). Ook deze velgen zijn voorzien van aerodynamische inzetstukken om de luchtweerstand, het verbruik en de CO2-uitstoot te verminderen.

Op het gebied van connectiviteit lag de prioriteit op het bieden van oplossingen die afleiding van de bestuurder voorkomen. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. De DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY biedt een geavanceerde visuele ervaring, die de eerste stap zet naar augmented reality. De nieuwe technologie projecteert de voor het rijden essentiële informatie direct op de weg. Door een optisch effect verschijnen de gegevens als het ware vier meter voor de auto op het wegdek. Essentiële informatie, zoals snelheid, rijassistentiesystemen, navigatie- en waarschuwingsberichten en zelfs het muzieknummer dat wordt afgespeeld, worden op de weg geprojecteerd.

Deze technologie is onderdeel van een breder aanbod, dat de kern vormt van een volledig nieuw infotainmentsysteem met een 10-inch display: het DS IRIS SYSTEM. De nieuwe interface heeft de ergonomie van een smartphone, met een aanrakingsgevoelige, vloeiende en responsieve interface. Ook maakt het systeem dankzij widgets, net als bij een smartphone, gebruik van volledig aanpasbare profielen. De instellingen en weergavevoorkeuren worden automatisch geladen wanneer de bestuurder instapt. Zo kan iedereen het systeem naar zijn of haar eigen behoeften aanpassen.

Het DS IRIS SYSTEM is ook met stem en gebaren te bedienen. Het infotainmentsysteem wordt ondersteund door een systeem van gebarenbediening, DS SMART TOUCH, waartoe het scherm binnen handbereik op de middenconsole is geplaatst. Het enige wat de inzittenden hoeven te doen, is gebaren naar de favoriete functies die vooraf door de gebruiker zijn ingesteld. Het systeem herkent ook gebruikelijke bewegingen zoals in- en uitzoomen en handschrift. Om ervoor te zorgen dat het systeem en de navigatiekaarten altijd optimaal werken, worden updates realtime via de cloud uitgevoerd.

Een van de kenmerkende punten is het DS ACTIVE SCAN SUSPENSION dempingsysteem. Dit systeem maakt gebruik van een bovenaan achter de voorruit geplaatste camera. Die registreert oneffenheden in het wegdek en meldt die aan de boordcomputer, zodat het onderstel hier alvast op kan anticiperen. Vier sensoren bepalen de positie van de auto ten opzichte van de weg en worden gecombineerd met drie versnellingsmeters. Op basis hiervan stuurt het systeem de demping van alle wielen onafhankelijk aan. Het systeem maakt de demping afhankelijk van de situatie harder of zachter.

De DS 4 bestaat voor 95 procent uit herbruikbare materialen en voor 85 procent uit recyclebare onderdelen. Van het gewicht van de auto is 30 procent gemaakt van hernieuwbare of gerecyclede materialen, van metalen tot polymeren. Het niet-zichtbare deel van het dashboard bestaat voor 20 procent uit hennep. Van de gerecyclede materialen worden polypropyleen, polyestervezels en elastomeer gebruikt voor geleiders, geluiddemping of bevestigingspunten.

De DS 4 is leverbaar in zeven carrosseriekleuren, waarvan er twee nieuw zijn. De kleuren COPPER GOLD en LAQUERED GREY vormen een aanvulling op de bestaande kleuren PEARL CRYSTAL, PLATINUM GREY, RED VELVET, PEARL WHITE en PERLA NERA BLACK.